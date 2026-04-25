Ξέσπασμα Αρμπελόα: «Το πρόβλημα είναι πως οι διαιτητές κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο»

Νοκ άουτ από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος βγήκε η Ρεάλ Μαδρίτης που πέταξε ακόμα δύο βαθμούς, αυτή τη φορά, στην Ανδαλουσία κόντρα στην Μπέτις (1-1) και έτσι με νίκη η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Χετάφε μπορεί να εκτοξευτεί στο +11!

Η «βασίλισσα» δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 90'+4' από τον Μπεγερίν, με τον Άλβαρο Αρμπελόνα να είναι εμφανώς δυσαρεστημένος από τη διαιτησία εκτιμώντας πως υπήρξε φάουλ σε παίκτη της Ρεάλ στη φάση του γκολ της Μπέτις.

«Είναι καθαρό το φάουλ στον Μεντί στη φάση του γκολ της Μπέτις. Το πρόβλημα είναι πως οι διαιτητές θα πρέπει να καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο και κάποιες φορές δεν το καταλαβαίνουν.

Επιπλέον, στο πρώτο μέρος έπρεπε να κερδίσουμε πέναλτι καθώς έγινε χέρι στη μεγάλη περιοχή της Μπέτις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια πράγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρμπελόα.

sport-fm.gr