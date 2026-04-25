Η Ε.Ν. Ύψωνα διανύει ίσως την καλύτερή της περίοδο στη σεζόν, την πιο κατάλληλη στιγμή

Η αγωνιστική της εικόνα το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που της έλειπαν σε προηγούμενα στάδια της χρονιάς, πλέον, η Ε.Ν. Ύψωνα δείχνει να ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Διαχειρίζεται σωστά τα παιχνίδια και παίρνει αυτό που χρειάζεται.

Το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία.

Το ζητούμενο για την ΕΝ Ύψωνα είναι να εκμεταλλευτεί τη δυναμική που έχει χτίσει. Με σωστή προσέγγιση, συγκέντρωση και την ίδια αγωνιστική πειθαρχία που την έφερε στις τελευταίες επιτυχίες, μπορεί να κάνει ακόμη ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της, που δεν είναι άλλος από τη παραμονή της στην πρώτη κατηγορία.

Μια νίκη σήμερα θα τη φέρει μια ανάσα από την οριστική εξασφάλιση της παραμονής. Και αυτό είναι κάτι που η ομάδα θέλει να πετύχει άμεσα, χωρίς να μπει σε περιπέτειες στα τελευταία παιχνίδια.

Αντρέας Πολυκάρπου