ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

TNT Sports: «Ο Χούλιαν Άλβαρες ψάχνει σπίτι στην Βαρκελώνη»

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά το καλοκαίρι για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

Παρότι ο διεθνής φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ικανοποιήσει οικονομικά τους «ροχιμπλάνκος». Το μεγάλο ερωτηματικό, βέβαια, παραμένει το πώς οι «μπλαουγκράνα» θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση, δεδομένων των γνωστών οικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TNT Sports Mexico, ο ίδιος ο Άλβαρες φαίνεται να εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο μετακίνησης, καθώς φέρεται να αναζητά κατοικία στη Βαρκελώνη. Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Ράτζι, τα αδέρφια του ποδοσφαιριστή ταξίδεψαν στην πόλη για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, κάτι που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τα σενάρια.

Ωστόσο, η Sport επισημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση των συγκεκριμένων πληροφοριών, κρατώντας χαμηλούς τόνους γύρω από την υπόθεση.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για τον 26χρονο επιθετικό, ο οποίος μετρά ήδη 19 γκολ και 9 ασίστ σε 47 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους πιο περιζήτητους φορ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

