Σπόντες Λεβέντη: «Ακάλυπτες επιταγές, απεργίες υπαλλήλων, "τραυματίες" που είναι απλήρωτοι και ban»

Σπόντες Λεβέντη: «Ακάλυπτες επιταγές, απεργίες υπαλλήλων, "τραυματίες" που είναι απλήρωτοι και ban»

Απόσπασμα από την ανάρτηση του Ε.Τ της ΑΕΛ

Ο Νικόλας Λεβέντης, στο πλαίσιο της ανάρτησής του στα ΜΚΔ αναφέρεται σε καταστάσεις που θεωρεί πως επικρατούν σε άλλα σωματεία. 

Στο μήνυμά του στα ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ σημειώνει μεταξύ άλλων: 

«Και κάτι ακόμη: σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπου άλλες ομάδες κουβαλούν δεκάδες εκατομμύρια σε υποχρεώσεις, εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές σε εργαζομένους τους, αντιμετωπίζουν πραγματικές απεργίες των υπαλλήλων τους (και όχι φανταστικές), παρουσιάζουν «τραυματίες» ποδοσφαιριστές που στην ουσία είναι απλήρωτοι, βαφτίζουν εταιρικά δάνεια ως προσωπικές «ενέσεις» για να καλύψουν οικονομικές τρύπες ή δέχονται απανωτά ban από την FIFA κτλ κτλ»

Και προσθέτει: 

«Είναι τουλάχιστον άδικο, υποκριτικό και παραπλανητικό να βάλλετε η ΑΕΛ από καφενειακού επιπέδου άρθρα βασισμένα σε ψιθύρους ή σε comments οπαδών στα Social Media (όχι όλα το ξαναγράφω για να μην παρεξηγηθώ)»

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

