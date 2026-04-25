Σπόντες Λεβέντη: «Ακάλυπτες επιταγές, απεργίες υπαλλήλων, "τραυματίες" που είναι απλήρωτοι και ban»

Ο Νικόλας Λεβέντης, στο πλαίσιο της ανάρτησής του στα ΜΚΔ αναφέρεται σε καταστάσεις που θεωρεί πως επικρατούν σε άλλα σωματεία.

Στο μήνυμά του στα ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Και κάτι ακόμη: σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπου άλλες ομάδες κουβαλούν δεκάδες εκατομμύρια σε υποχρεώσεις, εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές σε εργαζομένους τους, αντιμετωπίζουν πραγματικές απεργίες των υπαλλήλων τους (και όχι φανταστικές), παρουσιάζουν «τραυματίες» ποδοσφαιριστές που στην ουσία είναι απλήρωτοι, βαφτίζουν εταιρικά δάνεια ως προσωπικές «ενέσεις» για να καλύψουν οικονομικές τρύπες ή δέχονται απανωτά ban από την FIFA κτλ κτλ»

Και προσθέτει:

«Είναι τουλάχιστον άδικο, υποκριτικό και παραπλανητικό να βάλλετε η ΑΕΛ από καφενειακού επιπέδου άρθρα βασισμένα σε ψιθύρους ή σε comments οπαδών στα Social Media (όχι όλα το ξαναγράφω για να μην παρεξηγηθώ)»