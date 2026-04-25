Πάει με συνταγή «διαχείρισης»

Μπορεί ο Απόλλωνας να απέκτησε ισχυρό προβάδισμα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (4-2) για την πρόκριση στον τελικό κυπέλλου, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Αυτό το γνωρίζουν καλά άπαντες στο Κολόσσι, με πρώτο τον Ερνάν Λοσάδα. Ο Αργεντινός τεχνικός ξέρει από πρώτο χέρι, ότι απαιτείται τεράστια προσπάθεια την ερχόμενη Τετάρτη στο ΓΣΠ (18:00), ώστε η ομάδα του να σφραγίσει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού με αντίπαλο την Πάφος FC.

Παρά το γεγονός, ότι μεσολαβεί το ντέρμπι με την Ομόνοια στη Λεμεσό,στάδιο Αλφαμέγα, (αύριο 26/04, 19:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, ο Λοσάδα δεν προτίθεται να ρισκάρει τη συμμετοχή κανενός ποδοσφαιριστή.

Στόχος του 43χρονου τεχνικού είναι να έχει στη διάθεσή του όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές από την «πρώτη γραμμή» ενόψει του επαναληπτικού.

Με αυτή τη λογική, ο Λιούμπιτς, ο οποίος δείχνει σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον Βέισμπεκ, δεν πρόκειται να αγωνιστεί απέναντι στο τριφύλλι, αν δεν είναι 100% έτοιμος. Βέβαια, αν η πρόοδος αμφοτέρων, ή έστω ενός εκ των δύο, κριθεί ικανοποιητική, δεν αποκλείεται να πάρουν ορισμένα λεπτά συμμετοχής αύριο, ώστε να βρουν τον απαραίτητο αγωνιστικό ρυθμό πριν τη μεγάλη μάχη με τους γαλαζοκίτρινους.