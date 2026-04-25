Η Ομόνοια Αραδίππου θα πρέπει να «σηκώσει κεφάλι»

Τα τελευταία αποτελέσματα της Ομόνοιας Αραδίππου, δεν της έχουν αφήσει περιθώρια εφησυχασμού. Με δύο ήττες και μία ισοπαλία στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της, η ομάδα δείχνει να χάνει το έδαφος που κέρδισε προηγουμένως και πλέον καλείται να αντιδράσει άμεσα για να αποφύγει «περιπέτειες».

Το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για επιστροφή στις νίκες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, η ομάδα του Σατσιά δεν έχει άλλη επιλογή από το να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Τα «περιστέρια» θα πρέπει να δείξουν πάθος, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, διορθώνοντας τα λάθη που τους στοίχισαν στα προηγούμενα παιχνίδια, καθώς ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα θα αυξήσει την πίεση και θα φέρει την ομάδα πιο κοντά σε σενάρια που θέλει πάση θυσία να αποφύγει.

Αντρέας Πολυκάρπου