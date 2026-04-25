Βιεϊρίνια: «Θέλουμε τίτλους κάθε χρόνο»

Ξεκάθαρος για τον στόχο του ΠΑΟΚ στον σημερινό τελικό Κυπέλλου Betsson ήταν ο Αντελίνο Βιεϊρίνια σε δηλώσεις του στα social media της χορηγού εταιρείας του θεσμού.

Ο παλαίμαχος πια ποδοσφαιριστής που για πρώτη φορά θα παρακολουθήσει ένα τελικό από άλλο πόστο, όχι αυτό του παίκτη επεσήμανε ότι στόχος της ομάδας είναι ο τίτλος φυσικά, υπογραμμίζοντας ότι στην ομάδα όλοι θέλουν κάθε σεζον να κατακτάται και ένα τρόπαιο ενώ φέτος λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών ζωής του συλλόγου η ανάγκη για «κάτι» είναι πιο μεγάλη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:Για το πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ ο τίτλος στα 100 χρόνια:

«Πολύ σημαντικό. Είμαστε μία ομάδα που κάθε χρόνο θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους. Οπότε στα 100 χρόνια θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο κόντρα σε μία ομάδα που ήταν και πέρσι στον τελικό. Αν είμαστε σοβαροί και δείξουμε την εικόνα που μπορούμε θεωρούμε ότι μπορούμε να το πάρουμε».

Για το αν υπάρχει περισσότερο άγχος τώρα ή ως ποδοσφαιριστής:

«Έχεις περισσότερος άγχος. Γιατί ως παίκτης βρίσκεις τρόπους να δουλέψεις το άγχος. Τώρα δεν είναι στο χέρι σου».

Για το τι συμβουλή θα έδινε στους παίκτες:

«Έχουν την εμπειρία αρκετοί από αυτούς. Μίλησα με όλους. Να είναι συγκεντρωμένοι, να δώσουν το 100% του εαυτού τους και να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Αν παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα».

