Απογοητευμένος ο Κόντε με τον Λουκάκου: «Δεν μου έστειλε ούτε ένα μήνυμα...»

Ο Αντόνιο Κόντε ήταν φανερά ενοχλημένος με την στάση του Ρομέλου Λουκάκου μετά την νίκη της Νάπολι και την επιστροφή του στην Ιταλία

Πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση, η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές (ήττα με 0-2 από την Λάτσιο και ισοπαλία 1-1 με την Πάρμα), επικρατώντας με 4-0 της Κρεμονέζε.

Με αυτή τη νίκη οι «παρτενοπέι» αναρριχήθηκαν εκ νέου στη δεύτερη θέση της Serie A, έχοντας 69 βαθμούς μετά από 34 αγωνιστικές. Πλέον μοιάζει... απίθανο η ομάδα του Κόντε να χάσει μία από τις πρώτες τέσσερις θέσεις που οδηγούν στην League Phase του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, η ήττα επισκιάστηκε από τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού για τον Ρομέλου Λουκάκου, ο Βέλγος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Νάπολι με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, με τον ίδιο να αποχωρεί από την γειτονική χώρα για το Βέλγιο, δίχως άδεια, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Παρότι ο πρώην παίκτης της Τσέλσι απολογήθηκε στην διοίκηση της Νάπολι για τα όσα διαδραματίστηκαν, κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη με τον Αντόνιο Κόντε, μιας και ο προπονητής των πρωταθλητών Ιταλίας αποκάλυψε πως δεν είχε κάποια επικοινωνία μαζί του, κάτι που τον απογοήτευσε.

«Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Ξέρω ότι κάποιοι από το επιτελείο μου το έκαναν, αλλά πέρασε από το προπονητικό κέντρο και όχι από το γραφείο μου. Δεν ήρθε να μου χτυπήσει την πόρτα ή να μου μιλήσει απευθείας και αυτό με απογοήτευσε», τόνισε ο Κόντε.

Παράλληλα, ο 56χρονος υπογράμμισε πως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να υπάρχει υπάρχει άμεση επικοινωνία και προσπάθεια κατανόησης μεταξύ τόσο του παίκτη όσο και του προπονητή, αφήνωντας... αιχμές για την στάση του Λουκάκου. 

Athletiko.gr

 

 

