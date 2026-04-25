Πλήγμα της Φούλαμ επί της Άστον Βίλα!

Η Φούλαμ είχε μόλις μια νίκη στα έξι παιχνίδια πριν από αυτό κόντρα στους Villans στο Λονδίνο και η ομάδα του Μάρκο Σίλβα κατάφερε μετά το παιχνίδι με το σύνολο του Έμερι να διατηρεί τις ευρωπαϊκές της ελπίδες ζωντανές.

Την αναμέτρηση δεν θα τη θυμάται κανείς σε λίγες ώρες, ωστόσο, ο Σεσενιόν στο 43ο λεπτό με «ριμπάουντ» έπειτα από ασθενή απόκρουση του Μαρτίνες σε κεφαλιά του Λούκιτς έγραψε το τελικό 1-0.

Οι «cottagers» πέτυχαν και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Καστάν, αλλά αυτό ακυρώθηκε για φάουλ στον πορτιέρε των φιλοξενούμενων.

Η Άστον Βίλα πολύ θα ήθελε να έχει εξασφαλίσει τους βαθμούς που θα της επέτρεπαν να θεωρεί σχεδόν σίγουρη τη συμμετοχή της στην 5άδα, εμφάνισε σημάδια κόπωσης και θολωμένου μυαλού, αλλά πλέον έχει μπροστά της τον μεγάλο ημιτελικό του Γιουρόπα Λιγκ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το βράδυ της Πέμπτης.

Η Φούλαμ μπήκε στη 10άδα και όσο μπορεί θα διεκδικεί μια θέση στις διοργανώσεις της UEFA για τη νέα σεζόν.