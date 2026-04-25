Ντέρμπι «αιωνίων» μόνο στον τελικό: Οι διασταυρώσεις στο Final Four της Ευρωλίγκας

Δείτε τις διασταυρώσεις στο Final Four της Euroleague, μετά την οριστική συμπλήρωση του «χάρτη» των playoffs της διοργάνωσης.

Συμπληρώθηκε ο «χάρτης» των playoffs της Euroleague, μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα στο τελευταίο ματς των play-ins. Οι Μονεγάσκοι προκρίθηκαν στην οκτάδα και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, δίνοντας πλέον στη διοργάνωση ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι μέχρι το Final Four.

Όσον αφορά στις διασταυρώσεις, οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι δεν μπορούν να συναντηθούν παρά μόνο στον τελικό του Final Four της Αθήνας.

Είτε θα έχουμε, δηλαδή, ελληνικό «εμφύλιο» για την κούπα, είτε δεν θα δούμε άλλο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν.

Πράγματι, αν οι «ερυθρόλευκοι» περάσουν στο Final Four, θα αντιμετωπίσουν εκεί τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις. Από την άλλη, αν οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βαλένθια, θα βρουν στα ημιτελικά είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα ζευγάρια των playoffs στη φετινή Ευρωλίγκα:

1. Ολυμπιακός (1)-Μονακό (8)

2. Βαλένθια (2)-Παναθηναϊκός (7)

3. Ρεάλ Μαδρίτης (3)-Χάποελ Τελ Αβίβ (6)

4. Φενέρμπαχτσε (4)-Ζάλγκιρις (5)

Οι διασταυρώσεις στο Final Four (22-24/05):

1. Oλυμπιακός ή Μονακό εναντίον Φενέρμπαχτσε ή Ζάλγκιρις

2. Βαλένθια ή Παναθηναϊκός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης η Χάποελ Τελ Αβίβ

