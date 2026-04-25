Όγδοος ο Κοντίδης, 16η η Μακρή, 18η η Λάππα

Στο Grand Slam του Ιέρς, το δεύτερο της χρονιάς

Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ιέρς της Γαλλίας του Grand Slam που ξεκίνησε από τις 18 Απριλίου με τον Παύλο Κοντίδη, την Μαριλένα Μακρή και την Νατάσα Λάππα να συμμετέχουν από κυπριακής πλευράς.

Ο Ολυμπιονίκης μας Παύλος Κοντίδης τερμάτισε στην 8η θέση της γενικής κατάταξης στην κατηγορία ILCA 7, έχοντας στην τελευταία ημέρα των αγώνων μία δεύτερη και μία έβδομη θέση. Ο Κοντίδης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και θα μπορούσε να έχει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα αν δεν είχε μία-δυο ιστιοδρομίες όπου έχασε έδαφος.

Η όγδοη θέση είναι σίγουρα ένα καλό αποτέλεσμα με τον Παύλο να παίρνει για πρώτη φορά γεύση από το νέο σύστημα που εφαρμόζεται και που θα υπάρχει και στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Την τελευταία μέρα των αγώνων αντί κούρσα μεταλλίων είχαμε το σύστημα με τις δύο κούρσες. Σε αυτή τη μορφή της διοργάνωσης οι βαθμοί ήταν μονοί. Στόχος είναι μέσα από αυτό το νέο σύστημα να αυξηθεί το ενδιαφέρον στην τελευταία ημέρα των αγώνων.

Στην κατηγορία ILCA6 η Μαριλένα Μακρή πραγματοποίησε πάρα πολύ καλές παρουσίες με αποτέλεσμα να τερματίσει στη 16η θέση ανάμεσα σε 84 αθλήτριες. Είχε δυο έβδομες θέσεις και γενικά έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ μπορούσε με λίγη προσοχή να διεκδικήσει μία θέση ακόμη πιο ψηλά.

Εξαιρετική παρουσία είχαμε και από την Νατάσα Λάππα η οποία στην κατηγορία iQFoil κατάφερε να τερματίσει στην 18η θέση, κάτι που πρώτη φορά πετυχαίνει σε κλασική ρεγκάτα. Η Νατάσα μέσα από την παρουσία και τις εμφανίσεις της δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο επίπεδο.

Αν δεν είχε και την ακύρωση στην τελευταία ιστιοδρομία λόγω πρόωρης εκκίνησης θα είχε σίγουρα μία θέση πιο πάνω. Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος Χρήστος Χριστοφόρου (OLY) συγχαίρουν τους αθλητές μας για τις διακρίσεις τους αλλά και την αγωνιστικότητα τους.

 

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ρότσνεϊλ έβαλε γκολ τίτλου στο 95' αλλά η Γιορκ Σίτι της έκλεψε την άνοδο ισοφαρίζοντας στο 103'!

Πλήγμα της Φούλαμ επί της Άστον Βίλα!

