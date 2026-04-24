Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

Βρήκε τον εαυτό της, την κατάλληλη στιγμή η Μονακό! Η ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι νίκησε με σκορ 79-70 την Μπαρτσελόνα στο «Gaston Medicin» και έκλεισε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό!

Κόντρα στα προγνωστικά που μιλούσαν για κατάρρευση των Μονεγάσκων μετά την πολυτάραχη regular season τους, ο Μάικ Τζέιμς και η παρέα του έπαιξαν με μεγάλο πάθος και κυριάρχησαν απέναντι σε μία θλιβερή Μπάρτσα, η οποία έμεινε εκτός οκτάδας για πρώτη φορά από τη σεζόν 2017-18.

Η Μονακό έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, θυμίζοντας για 20 λεπτά την ομάδα του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας. Παρά την προσπάθεια των Καταλανών, που πλησίασαν από το -18 στο -5, οι γηπεδούχοι έμειναν ψύχραιμοι και πανηγύρισαν μία πανάξια πρόκριση, την οποία ελάχιστοι περίμεναν με βάση την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην ομάδα.

Πολλοί οι πρωταγωνιστές για τους νικητές, με «μαέστρο» τον Μάικ Τζέιμς που μέτρησε 13 πόντους και 10 ασίστ. Σπουδαίο ματς από τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους είχε ο Ντάνιελ Τάις και 14 ο Ελί Οκόμπο. Πάλεψαν για την Μπαρτσελόνα οι Κλάιμπερν (16π.), Σενγκέλια (14π.) και Βέσελι (12π.).

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από τον Τάις (2-0), ενώ ο Σενγκέλια έβαλε καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 2-2. Ο Γερμανός σκόραρε ξανά μετά από ωραία ασίστ του Στραζέλ (4-2), με τον Τζέιμς να παίρνει… μπρος με συνεχόμενα καλάθια για το 8-4. Ο Κλάιμπερν μπήκε «ζεστός» και απάντησε με δικό του προσωπικό σερί (10-9), με τον Τζέιμς να ευστοχεί σε πολύ δύσκολο τρίποντο για το 13-9. Ο τελευταίος από σκόρερ έγινε δημιουργός, βοηθώντας τους Τάις και Μπλόσομγκεϊμ να κάνουν τη διαφορά διψήφια για πρώτη φορά στο παιχνίδι (19-9). Ο Πάντερ έβαλε ένα κρίσιμο σουτ στη λήξη του χρόνου επίθεσης (21-12), με τον Οκόμπο να απαντά με πέντε σερί δικούς του πόντους για το 26-12. Η πρώτη περίοδος έληξε 26-14 με λέι απ του Κλάιμπερν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπριθουέλα έδωσε «πνοή» στην Μπαρτσελόνα με συνεχόμενους πόντους για το 29-19. Ο Ταρπέι όμως έγινε παράγων του αγώνα για τη Μονακό, απαντώντας για το 33-19 με συνεχόμενους πόντους. Ο Μπεγκαρέν από τη γωνία σημάδεψε σωστά (36-21), με τον Πάρα να δίνει μία ανάσα στους φιλοξενούμενους χάρη στην ωραία ασίστ του Ερνανγκόμεθ (36-23). Ο Μπριθουέλα συνέχισε το καλό του διάστημα στο παιχνίδι (36-26), με τον Τάις να παραλαμβάνει την ασίστ του Τζέιμς και να τελειώνει τη φάση για το 38-26. Ο Οκόμπο ανέβασε τη διαφορά με τρίποντο (43-28), με τους Στραζέλ και Μπλόσομγκεϊμ να διαμορφώνουν το 47-30. Ο Σενγκέλια έδωσε ανάσα στην Μπαρτσελόνα (47-33), με τον Βέσελι να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 47-35. Ο Τάις με κάρφωμα διαμόρφωσε το 49-35 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εύκολο καλάθι του Στραζέλ (51-35), ενώ ο Τζέιμς με λέι απ έγραψε το 53-35. Ο Σενγκέλια πέρασε κάτω από το καλάθι και κάρφωσε ωραία (53-37), με τις δικές του συνεργασίες με τον Βέσελι να ξαναβάζουν την Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι (54-43). Οι Καταλανοί άρχισαν να βελτιώνουν την αμυντική τους εικόνα και μείωσαν σε μονοψήφια διαφορά με τον Σενγκέλια (56-47), πριν ο Βέσελι τους φέρει ακόμη πιο κοντά με βολές (56-49). Ο Στραζέλ έδωσε λύση στη Μονακό από τη γραμμή (58-49), όμως οι Βέσελι και Πάντερ διαμόρφωσαν το 58-53 του τρίτου δεκαλέπτου, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά.

Στην τέταρτη περίοδο, η Μονακό βρήκε λύση με γκολ φάουλ του Οκόμπο (61-53), όμως ο Σενγκέλια απάντησε με προσωπικό σερί πόντων για το 61-56. Ο Τζέιμς έφτιαξε έτοιμο καλάθι για τον Τάις (63-56), με τον Οκόμπο να γράφει το 65-56 με όμορφο φλόουτερ. Ο Μάρκος ευστόχησε σε τρίποντο (65-59), όμως ο Ντιαλό του απάντησε για το 68-59. Ο Τζέιμς έκανε ξανά τη διαφορά διψήφια με τρίποντο (72-61), με τον Σενγκέλια να σκοράρει αμέσως για το 72-63. Ο Κλάιμπερν κράτησε ζωντανή την Μπαρτσελόνα (74-66), με τον Μάρκος να κλέβει και να σκοράρει για το 74-68. Ο Μπλόσομγκεϊμ έβαλε τεράστιο σουτ από τη γωνία (77-68), με τους Καταλανούς να χάνουν κρίσιμα σουτ. Η Μονακό ήταν ψύχραιμη στις βολές και πήρε τη σπουδαία νίκη-πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70.