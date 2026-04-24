Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

Την τέταρτη διαδοχική της νίκη και συνολικά 24η στο φετινό πρωτάθλημα Τουρκίας πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (24/04) η Φενέρμπαχτσε.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν τα playoffs της Ευρωλίγκας και η σειρά με τη Ζάλγκιρις, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με σκορ 82-78 στην έδρα της Μανίσα για την 28η αγωνιστική, ανεβαίνοντας προσωρινά μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Μια νίκη που θα μπορούσε να έρθει πολύ πιο εύκολα για την πρωταθλήτρια, αν δεν πετούσε στα... σκουπίδια το υπέρ της +19 από τα μέσα της τρίτης περιόδου.

Κορυφαίος των νικητών που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Μέλι με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Χολ και Μπιμπέροβιτς να ακολουθούν με 18 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-51, 60-67, 78-82.