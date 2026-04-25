Λεβέντης: «Όλοι έχουν άποψη για όλα, φοράμε τον μανδύα του προέδρου, του επενδυτή, του σκάουτερ, του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή...»

Διαβάστε όσα γράφει ο Νικόλας Λεβέντης στα ΜΚΔ:

«Μετά και τον αποκλεισμό στην ημιτελική φάση του κυπέλλου, η χρονιά ολοκληρώθηκε χωρίς διάκριση και χωρίς είσοδο στο Α’ γκρουπ. Τα όποια σωστά και λάθη έγιναν, είτε αυτά αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι είτε το εξωαγωνιστικό, θα αναλυθούν στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και της ποδοσφαιρικής εταιρείας, όπως άλλωστε είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία. Όσοι αναζητούν απαντήσεις μέσω των Social Media καλό θα ήταν να αναλογιστούν ότι τα ζητήματα ενός Σωματείου ή/και μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας, δεν είναι αντικείμενο για «δικαστήρια» των Social Media, ούτε λύνονται με εύκολες κρίσεις και ανώνυμα σχόλια. Η πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται σε αποσπασματικές αναρτήσεις, ούτε υπηρετείται η ΑΕΛ μέσα από δημόσια απαξίωση και μηδενισμό. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το καλό της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, οφείλει να τοποθετείται εκεί που πρέπει, με υπευθυνότητα και γνώση.

Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι έχουμε άποψη για όλα (συμπεριλαμβανομένου και εμένα για να μην παρεξηγηθώ). Φοράμε με ευκολία τον μανδύα του προέδρου, του επενδυτή, του σκάουτερ, του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή, του επικοινωνιολόγου, του λογιστή, του επιχειρηματία, του μαρκετίστα, του πωλητή, του ποδοσφαιριστή, του φυσιοθεραπευτή, του γιατρού, όλα σε ένα. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Είμαστε ΟΠΑΔΟΙ. Και αυτό από μόνο του είναι αρκετό. Η άποψη του καθενός είναι σεβαστή, όμως όταν φτάνει στο σημείο να απαξιώνει ή να χλευάζει ανθρώπους που διαθέτουν γνώση, εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση, τότε χάνεται το μέτρο. Ο ρόλος του οπαδού είναι ξεκάθαρος: να αγαπά και να στηρίζει την ομάδα του, ανεξαρτήτως συνθηκών, ανεξαρτήτως προσώπων. Η πλατιά μάζα των οπαδών της ΑΕΛ το αντιλαμβάνεται, το κατανοεί και το κάνει στην πράξη (και με το παραπάνω θα έλεγα), κάτι που δεν αμφισβητείται. Υπάρχει όμως και μια πολύ μικρή μερίδα κόσμου που αρέσκεται στο να φοράει τους διάφορους μανδύες και αυτό είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας και αντίληψης του ποιος είναι ο καθένας και ποιο ρόλο έχει να επιτελέσει για την ΑΕΛ. Και δυστυχώς κάποιοι φαίνεται ότι έχουν παρεξηγήσει τον ρόλο τους.

Τέλος, στέλνω και ένα μήνυμα προς τα «αγαπητά» Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η άποψη σας είναι σεβαστή και απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η ευθύνη που τη συνοδεύει είναι τεράστια. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη όταν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, σε τεκμηριωμένα στοιχεία και σε ουσιαστικά επιχειρήματα. Όχι σε καφενειακού επιπέδου προσεγγίσεις. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η διαφορά σας από τον ανώνυμο σχολιασμό στα Social Media είναι ελάχιστη. Αυτό δεν ισχύει για όλα τα ΜΜΕ παρά μόνο για όσα επιλέγουν του καφενειακού τύπου άρθρα απλά για τις εντυπώσεις και τα κλικς. Ο κόσμος, πλέον, σας έμαθε, σας κρίνει, αντιλαμβάνεται και επιλέγει τι διαβάζει και τι απορρίπτει. Και κάτι ακόμη: σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπου άλλες ομάδες κουβαλούν δεκάδες εκατομμύρια σε υποχρεώσεις, εκδίδουν ακάλυπτες επιταγές σε εργαζομένους τους, αντιμετωπίζουν πραγματικές απεργίες των υπαλλήλων τους (και όχι φανταστικές), παρουσιάζουν «τραυματίες» ποδοσφαιριστές που στην ουσία είναι απλήρωτοι, βαφτίζουν εταιρικά δάνεια ως προσωπικές «ενέσεις» για να καλύψουν οικονομικές τρύπες ή δέχονται απανωτά ban από την FIFA κτλ κτλ, είναι τουλάχιστον άδικο, υποκριτικό και παραπλανητικό να βάλλετε η ΑΕΛ από καφενειακού επιπέδου άρθρα βασισμένα σε ψιθύρους ή σε comments οπαδών στα Social Media (όχι όλα το ξαναγράφω για να μην παρεξηγηθώ).

ΥΓ: Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού χρειάζεται ενότητα, υπομονή και στήριξη. Με καθαρό μυαλό, με σωστή κρίση και με σεβασμό στους ρόλους όλων όσων την απαρτίζουν!».