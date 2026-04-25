ΒΙΝΤΕΟ: Η Ρότσνεϊλ έβαλε γκολ τίτλου στο 95' αλλά η Γιορκ Σίτι της έκλεψε την άνοδο ισοφαρίζοντας στο 103'!

Η απόλυτη παράνοια στο φινάλε της αγγλικής National League και στο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ρότσντεϊλ και Γιορκ Σίτι!

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στην έδρα της πρώτης για την τελευταία αγωνιστική, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν τη νίκη που θα τους έδινε την απευθείας άνοδο, ενώ οι φιλοξενούμενοι βολεύονταν και με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Με το σκορ στο 0-0 και έχοντας μπει στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Ρότσντεϊλ βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 90'+5', με το 1-0 να φέρνει... πανικό στις κερκίδες του γηπέδου, με φίλους της να μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ που νόμιζαν ότι είχε δώσει και την πολυπόθητη άνοδο στην ομάδα τους!

Ωστόσο, η Γιορκ Σίτι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, αφού μετά από τη μικρή διακοπή που έφεραν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων και με το ρολόι του ματς να δείχνει 103', οι φιλοξενούμενοι έκαναν το... αδιανόητο, σκοράροντας για το τελικό 1-1 και όντας εκείνοι που πήραν τελικά την άνοδο από την 5η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου στο League Two! Όσο για τη Ρότσντεϊλ, αρκέστηκε στη δεύτερη θέση και θα παλέψει για την άνοδό της στα playoffs.

Τα γκολ της... τρέλας στο Ρότσντεϊλ-Γιορκ Σίτι:

Imagínate marcar un gol en el 95 que te crees que supone un ascenso, con invasión de campo posterior. Lo del Rochdale hoy.



Pero aún quedaba tiempo de descuento… pic.twitter.com/96E85R2orT — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 25, 2026

OH MY WORD 🤯🤯🤯🤯



YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION 😱



