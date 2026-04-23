Το logo του Final Four 2026 στην Αθήνα: Παράδοση, δύναμη και… ελληνική ψυχή

Το logo του Final Four 2026 στην Αθήνα: Παράδοση, δύναμη και… ελληνική ψυχή

Έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα, το τρόπαιο στο επίκεντρο και συμβολισμοί που αποτυπώνουν τη μάχη για την κορυφή της Ευρωλίγκας, στο logo του Final Four 2026 της Αθήνας.

Το Final Four της Euroleague για το 2026 στην Αθήνα (22-24 Μαΐου) πλησιάζει και ήδη… μπαίνουμε σε κλίμα, με τη διοργάνωση να αποκαλύπτει το επίσημο logo, το οποίο συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την ταυτότητά της με έντονα στοιχεία από την ελληνική παράδοση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά το τρόπαιο, «κλειδωμένο» μέσα σε μια κυκλική ασπίδα που θυμίζει ταυτόχρονα μπάλα μπάσκετ αλλά και αρχαιοελληνικό σύμβολο δύναμης και προστασίας.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελεί ο δωρικός κίονας στο εσωτερικό του τροπαίου, μια σαφής αναφορά στην ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ελλάδας, που δίνει ακόμα πιο έντονο συμβολισμό στο σχέδιο.

Γύρω από αυτό, τέσσερα κλαδιά ελιάς «αγκαλιάζουν» το κεντρικό μοτίβο, εκπροσωπώντας τη νίκη και τη διάκριση, αλλά και τη σύνδεση με την αρχαία ελληνική παράδοση και τον μύθο της Αθηνάς.

Το φόντο, εμπνευσμένο από ψηφιδωτά, δένει το παλιό με το νέο, ενώ η χρωματική παλέτα κινείται από σκούρες, «πέτρινες» αποχρώσεις μέχρι το χρυσό της κορυφής.

Το μπλε της Μεσογείου συναντά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της Euroleague, δημιουργώντας μια δυναμική εικόνα που αποτυπώνει την ένταση και το μεγαλείο της διοργάνωσης.

