Μονακό-Μπαρτσελόνα: Μαθαίνει αντίπαλο από το Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώνεται απόψε το παζλ των playoffs της Euroleague! Η Μονακό υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο «Gaston Medicin» για το τελευταίο ματς των play-in (20:30), από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στην οκτάδα!

Πράγματι, ο νικητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» με μειονέκτημα έδρας, καθώς θα καταλάβει την 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Υπενθυμίζουμε ότι στους προηγούμενους αγώνες των play-in, η Μονακό ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center», ενώ η Μπαρτσελόνα νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην Καταλονία.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, οι γηπεδούχοι θα δώσουν τη συγκεκριμένη «μάχη» ενδεχομένως με... ενισχύσεις, καθώς προπονήθηκαν οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Ταρπέι. Εκτός παραμένει σίγουρα ο Νίκολα Μίροτιτς. Αν αποκλειστεί η Μονακό, θα είναι η πρώτη φορά από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Euroleague, που δεν θα βρεθεί στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Aπό την άλλη πλευρά, οι Καταλανοί δεν υπολογίζουν μόνο στον Νίκο Λαπροβίτολα, που θα χάσει τη σεζόν. Αν οι «μπλαουγκράνα» μείνουν εκτός συνέχειας, θα είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκονται στην οκτάδα από τη σεζόν 2017-18.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Εμίν Μογκούλκοτς και Λούκα Καρντούμ. Στα δύο ματς κανονικής περιόδου μεταξύ των ομάδων, οι Μονεγάσκοι επικράτησαν τόσο εντός (93-86) όσο και εκτός (74-90) έδρας.

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα playoffs:

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 28/4 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 30/4 21:00

Game 3: Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5

Game 4*: Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί