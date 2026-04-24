Πήραν προβάδισμα στη σειρά Χοκς και Τίμπεργουλβς, έμειναν ζωντανοί οι Ράπτορς

Σαρωτική εμφάνιση των Τίμπεργουλβς και... 2-1 κόντρα στους Νάγκετς! Πραγματοποιώντας μια από τις πιο «γεμάτες» εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν οι «λύκοι» επικράτησαν 113-96 των Ντένβερ Νάγκετς στο Game 3 της μεταξύ τους σειράς για τα προημιτελικά του ΝΒΑ και με δυο νίκες προκρίνονται στην επόμενη φάση της περιφέρειας.

Κορυφαίος ο ΜακΝτάνιελς για την ομάδα της Μινεσότα σημειώνοντας 20 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντοσόνμου με 25 πόντους και εννά ασίστ. Στους 17 ο Έντουαρντς, από 15 είχαν Ντι Βισέντσο και Ραντλ, double double και ο Γκομπέρ (10 πόντους, 12 ριμπάουντ).

Για τους Νάγκετς ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν απελπιστικά μόνος, με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ την στιγμή που ο Τζαμάλ Μάρεϊ σταμάτησε στους 16 πόντους.

Eπική ματσάρα στην Ατλάντα και σπουδαίο προβάδισμα των Χοκς κόντρα στους Νικς. Οι αετοί σε ένα ματς που έσπασε καρδιές, επικράτησαν 109-108, κάνοντας το 2-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

O Τζέιλεν Τζόνσον με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ζωντανοί στο θαύμα οι Ράπτορς. Με πληθωρική εμφάνιση οι δεινόσαυροι, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Καβαλίερς επικρατώντας 126-104 και έκαναν το 2-1 στη σειρά.

O Σκότι Μπαρνς με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ράπτορς, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Έβαν Μόμπλεϊ, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.