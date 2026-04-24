Η «αναγέννηση» Μάριτς που απενεργοποίησε Άιτινγκ

Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί δέσποζε στο κέντρο ο Κάρελ Άιτινγκ. Ο Βόσνιος μέσος κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματισμού που αποκόμισε ο Ολλανδός, ο οποίος παρόλο που είναι πλέον έτοιμος, δεν είναι πρώτη επιλογή. Και αυτό φανερώνουν μόλις τα 38 λεπτά (δύο συμμετοχές), από τον καιρό της επιστροφής του, στα μέσα Μαρτίου,

Ο Μάριτς έχει «αναγεννηθεί» και μετρά σερί 90λεπτα. Συγκεκριμένα έπαιξε τρία, στη συνέχεια έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας και ακολούθησαν ακόμη τέσσερα. Θυμίζει τον Μάριτς του πρώτου μισού της περσινής περιόδου, που έκανε τη διαφορά στο κέντρο. Ουσιαστικά άρπαξε την ευκαιρία από τα... μαλλιά. Μαζί με τον Παναγιώτη Αντρέου, έφτιαξαν ένα δίδυμο, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η Ομόνοια ετοιμάζεται για την εξόρμηση της Κυριακής στη Λεμεσό και τη μάχη με τον Απόλλωνα. Και πάει με στόχο το διπλό, ώστε να πανηγυρίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, αφού φυσικά την προηγούμενη μέρα η ΑΕΚ, δεν κερδίσει τον Άρη. Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.