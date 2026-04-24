Η «αναγέννηση» Μάριτς που απενεργοποίησε Άιτινγκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πολύ λίγοι θα περιμέναν πως ο Ματέο Μάριτς θα αποτελύσε έναν από τους σημαντικούς πυλώνες του τελευταίου διμήνου στον δρόμο για τον τίτλο.

Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί δέσποζε στο κέντρο ο Κάρελ Άιτινγκ. Ο Βόσνιος μέσος κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματισμού που αποκόμισε ο Ολλανδός, ο οποίος παρόλο που είναι πλέον έτοιμος, δεν είναι πρώτη επιλογή. Και αυτό φανερώνουν μόλις τα 38 λεπτά (δύο συμμετοχές), από τον καιρό της επιστροφής του, στα μέσα Μαρτίου,

Ο Μάριτς έχει «αναγεννηθεί» και μετρά σερί 90λεπτα. Συγκεκριμένα έπαιξε τρία, στη συνέχεια έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας και ακολούθησαν ακόμη τέσσερα. Θυμίζει τον Μάριτς του πρώτου μισού της περσινής περιόδου, που έκανε τη διαφορά στο κέντρο. Ουσιαστικά άρπαξε την ευκαιρία από τα... μαλλιά. Μαζί με τον Παναγιώτη Αντρέου, έφτιαξαν ένα δίδυμο, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. 

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η Ομόνοια ετοιμάζεται για την εξόρμηση της Κυριακής στη Λεμεσό και τη μάχη με τον Απόλλωνα. Και πάει με στόχο το διπλό, ώστε να πανηγυρίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, αφού φυσικά την προηγούμενη μέρα η ΑΕΚ, δεν κερδίσει τον Άρη. Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έδειξε ικανή και αυτό εκνεύρισε περισσότερο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη