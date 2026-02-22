Το καθαρό μυαλό, οι αντοχές και το βάθος

Το ντέρμπι των σπουδαίων σέντερ φορ είχε χαρακτηριστεί η μονομαχία, την προηγούμενη αγωνιστική, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα. Δύο ομάδων που, για πολλούς, τη δεδομένη στιγμή είναι οι πιο φορμαρισμένες στην Ελλάδα. Μιλάμε, βέβαια, για τον φορ του ΠΑΟΚ, τον διεθνή Γιώργο Γιακουμάκη, και τον φορ της ΑΕΚ, τον διεθνή Σέρβο Λούκα Γιόβιτς.

Τελικά, οι δύο αυτοί μεγάλοι επιθετικοί αποδείχθηκαν… μοιραίοι για τις ομάδες τους. Πώς τα φέρνει καμιά φορά το ποδόσφαιρο! Ο Γιακουμάκης απώλεσε το πέναλτι στις αρχές του αγώνα (τον «ψώνισε» ο σπουδαίος φέτος Θωμάς Στρακόσια) και από εκείνο το σημείο κι έπειτα τον πήρε από κάτω, ενώ ο Γιόβιτς είχε την τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αλλά η κεφαλιά του βρήκε το δοκάρι. Οι δύο φορ των Δικεφάλων έχουν μέχρι σήμερα σχεδόν παρόμοιες επιδόσεις στο σκοράρισμα.

Ο Γιακουμάκης σε 29 ματς είδε δίχτυα 15 φορές, ενώ ο Γιόβιτς με τον ίδιο αριθμό αγώνων σκόραρε 16 τέρματα. Δεν γνωρίζουμε ποιος από τους δύο στο τέλος θα χαμογελάσει. Άλλωστε, τον Μάιο ξυρίζουν τον γαμπρό. Ποιος θα στεφθεί πρώτος σκόρερ και ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής; Δεν ξεχνάμε, βέβαια, το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού, τον Ελ Κααμπί, άσχετα αν ο Μαροκινός δεν διανύει περίοδο φόρμας. Υπάρχει, ακόμα, και ο Ταρέμι, που επίσης είναι σπουδαίος επιθετικός.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα γίνει σκληρή μάχη φέτος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, με τις τρεις προπορευόμενες ομάδες να παρουσιάζονται περίπου ισοδύναμες. Η μάχη για τον τίτλο θα κριθεί, όπως όλα δείχνουν, στα πλέι οφ, τα οποία προβλέπονται συναρπαστικά. Όποια ομάδα θα έχει περισσότερες αντοχές και καθαρό μυαλό αλλά και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο θα κόψει πρώτη το νήμα.