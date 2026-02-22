ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καθαρό μυαλό, οι αντοχές και το βάθος

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το καθαρό μυαλό, οι αντοχές και το βάθος

Σκληρή μάχη φέτος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League και τα προγνωστικά... απαγορεύονται!

Το ντέρμπι των σπουδαίων σέντερ φορ είχε χαρακτηριστεί η μονομαχία, την προηγούμενη αγωνιστική, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα. Δύο ομάδων που, για πολλούς, τη δεδομένη στιγμή είναι οι πιο φορμαρισμένες στην Ελλάδα. Μιλάμε, βέβαια, για τον φορ του ΠΑΟΚ, τον διεθνή Γιώργο Γιακουμάκη, και τον φορ της ΑΕΚ, τον διεθνή Σέρβο Λούκα Γιόβιτς.

Τελικά, οι δύο αυτοί μεγάλοι επιθετικοί αποδείχθηκαν… μοιραίοι για τις ομάδες τους. Πώς τα φέρνει καμιά φορά το ποδόσφαιρο! Ο Γιακουμάκης απώλεσε το πέναλτι στις αρχές του αγώνα (τον «ψώνισε» ο σπουδαίος φέτος Θωμάς Στρακόσια) και από εκείνο το σημείο κι έπειτα τον πήρε από κάτω, ενώ ο Γιόβιτς είχε την τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αλλά η κεφαλιά του βρήκε το δοκάρι. Οι δύο φορ των Δικεφάλων έχουν μέχρι σήμερα σχεδόν παρόμοιες επιδόσεις στο σκοράρισμα.

Ο Γιακουμάκης σε 29 ματς είδε δίχτυα 15 φορές, ενώ ο Γιόβιτς με τον ίδιο αριθμό αγώνων σκόραρε 16 τέρματα. Δεν γνωρίζουμε ποιος από τους δύο στο τέλος θα χαμογελάσει. Άλλωστε, τον Μάιο ξυρίζουν τον γαμπρό. Ποιος θα στεφθεί πρώτος σκόρερ και ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής; Δεν ξεχνάμε, βέβαια, το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού, τον Ελ Κααμπί, άσχετα αν ο Μαροκινός δεν διανύει περίοδο φόρμας. Υπάρχει, ακόμα, και ο Ταρέμι, που επίσης είναι σπουδαίος επιθετικός.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα γίνει σκληρή μάχη φέτος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, με τις τρεις προπορευόμενες ομάδες να παρουσιάζονται περίπου ισοδύναμες. Η μάχη για τον τίτλο θα κριθεί, όπως όλα δείχνουν, στα πλέι οφ, τα οποία προβλέπονται συναρπαστικά. Όποια ομάδα θα έχει περισσότερες αντοχές και καθαρό μυαλό αλλά και μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο θα κόψει πρώτη το νήμα.

Κατηγορίες

Αποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκουαρντιόλα για Μίλνερ: «Είναι απίστευτο, του βγάζω το καπέλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ύπουλες» αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χωρίς επιλογή ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η «αποκωδικοποίηση» μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

CR... 964, o Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκκωφαντική νίκη για τη Λος Άντζελες FC απέναντι την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι στην πρεμιέρα του MLS

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το καθαρό μυαλό, οι αντοχές και το βάθος

Απόψεις

|

Category image

Για τη μεγαλύτερη ντόπα στον δρόμο για την κούπα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το μάθημα της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το μήνυμα του MVP Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με έφερε»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Nα δείξει ότι δεν ξόφλησε…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Mε τα βλέμματα στο «αιώνιο» αλλά το μενού της Κυριακής (22/02) είναι... χορταστικό

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε το καθήκον της κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη