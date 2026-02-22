ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η «αποκωδικοποίηση» μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Δεν πρόκειται απλώς για ένα παιχνίδι με βαθμολογική σημασία. Είναι το γόητρο, το πρεστίζ, η ίδια η ιστορία. Κάθε πάσα, κάθε σέντρα, κάθε γκολ… μετρά διπλά. Αναφερόμαστε στο «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια, που μαγνητίζει τα βλέμματα ολόκληρου του κυπριακού φίλαθλου κοινού και όχι μόνο των οπαδών των δύο ομάδων. Σήμερα στο ΓΣΠ (17:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι δύο ιστορικοί σύλλογοι έχουν ακόμη ένα ραντεβού, σε μια αναμέτρηση που διαχρονικά υπερβαίνει το αποτέλεσμα.

Από βαθμολογικής πλευράς, για την Ομόνοια πρόκειται για μια ακόμη «μάχη» στον δρόμο για τον τίτλο. Οι πράσινοι που θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για να κόψουν πρώτοι το νήμα, θέλουν την ένατη συνεχόμενη νίκη τους, ώστε να διατηρήσουν τις μεγάλες διαφορές από τους διώκτες τους ενόψει της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ, στο πρώτο παιχνίδι της μετά Πρόδρομου Πετρίδη εποχής, γνωρίζει ότι η παρουσία στην εξάδα αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο, ενώ μια τέταρτη διαδοχική ήττα θα συνιστούσε το χειρότερο σενάριο. Αντιθέτως, οι γαλαζοκίτρινοι γνωρίζουν πως μια νίκη στο «αιώνιο» ντέρμπι θα προσέφερε πολύτιμη ανάσα σε μια απαιτητική περίοδο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τη διαδρομή των δύο ομάδων - και όχι μόνο.

Τα «κανόνια»

Στην επίθεση, η Ομόνοια με 55 γκολ υπέρ υπερέχει του ΑΠΟΕΛ. Πρώτοι σκόρερ είναι οι Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ με 15 γκολ έκαστος, ενώ ακολουθεί ο Στέφαν Γιόβετιτς με τέσσερα. Από τρία γκολ πέτυχαν οι Ν. Παναγιώτου, Τάνκοβιτς, Νεοφύτου και Χατζηγιοβάννης, δύο γκολ έχουν οι Ε. Ανδρέου και Κουλιμπαλί και από έναν οι Εβάντρο, Άιτινγκ, Κούσουλος, Εράκοβιτς και Μασούρας. Η άμυνα της Ομόνοιας είναι η καλύτερη στο πρωτάθλημα, με μόλις 15 γκολ παθητικό.

Ακόμη πρώτος!

Παρά το γεγονός ότι ο Σωτηρίου δεν αγωνίζεται εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, παραμένει πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ μαζί με τον Ντράζιτς, με τον καθένα να έχει σκοράρει από εφτά γκολ. Ακολουθεί ο Κούτσακος με έξι, στα τρία συναντάμε τους Λαΐφη και Τόμας, από δύο γκολ πέτυχαν οι Μέουρερ και Μαϊόλι, ενώ από ένα οι Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Ντέγκενεκ, Ρόσα και Διαμαντάκος. Ο Κόρμπου, που μεταγράφηκε στη Φερεντσβάρος τον Ιανουάριο, είχε προλάβει να πετύχει τέσσερα γκολ. Οι γαλαζοκίτρινοι πέτυχαν συνολικά 39 γκολ, ενώ έχουν δεχθεί 22 γκολ (κατά μέσο όρο ένα ανά παιχνίδι).

Οι πρωταγωνιστές των ασίστ

Πίσω από τους σκόρερ, βρίσκονται οι δημιουργοί. Στην Ομόνοια, ο Τάνκοβιτς μετρά εννέα ασίστ, ο Σεμέδο έξι, ο Γιόβετιτς πέντε, οι Μασούρας και Εβάντρο από τέσσερις, ενώ ο Μαέ τρεις. Στον ΑΠΟΕΛ, πρώτος σε ασίστ είναι ο Σταφυλίδης με επτά, ενώ ο Τομάς έχει τρεις. Ο Κόρμπου είχε επίσης έξι ασίστ προτού αποχωρήσει.

Τα «δυνατά» δεκαπεντάλεπτα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από στατιστικής πλευράς παρουσιάζουν τα γκολ που πετυχαίνουν και δέχονται οι δύο ομάδες ανά δεκαπεντάλεπτο. Το «δυνατό» δεκαπεντάλεπτο της Ομόνοιας είναι το 76-90, χρονικό διάστημα στο οποίο πέτυχε 14 γκολ και δέχτηκε τρία. Ωστόσο, εντυπωσιακό είναι και το διάστημα 46-60, όπου πέτυχε εφτά γκολ, χωρίς να παραβιαστεί η εστία της. Στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνοια πέτυχε 23 γκολ και δέχτηκε οχτώ, ενώ αντιστοίχως στο δεύτερο 32 και εφτά.

Όπως και η Ομόνοια, έτσι και ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε τα περισσότερά του γκολ το διάστημα 76-90, 14 στον αριθμό, ενώ δέχτηκε έξι. Τον ίδιο αριθμό γκολ δέχτηκε και στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο των αγώνων, σκοράροντας εφτά γκολ. Όσον αφορά τα δύο ημίχρονα, στο πρώτο υπάρχει σχεδόν ισορροπία (12-11), ενώ στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι γαλαζοκίτρινοι είναι πολύ πιο δυνατοί αφού πέτυχαν 27 γκολ και δέχτηκαν 11.

Eντός και εκτός έδρας

Ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ σε σύνολο 11 αγώνων πέτυχε πέντε νίκες, μετρά τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες, ενώ έχει πετύχει 18 γκολ και έχει δεχτεί 10. Συνολικά «μάζεψε» 18 βαθμούς. Από την άλλη η Ομόνοια στο ΓΣΠ, ως γηπεδούχος, πανηγύρισε εννέα νίκες, κατέγραψε δύο ισοπαλίες, ενώ δεν έχει δεχτεί ήττα, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει 29 βαθμούς. Επιπλέον, πέτυχε 26 γκολ και δέχθηκε μόλις τέσσερα. Ωστόσο, επειδή σήμερα αγωνίζεται ως φιλοξενούμενη θεωρήθηκε σωστότερο να σημειώσουμε και τις εκτός έδρας της επιδόσεις που είναι 8-1-2 (29-11 τα γκολ).

Μόνο σε δύο ματς!

Η Ομόνοια διαθέτει την καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος κάτι που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στο σύνολο των αγώνων που έχει σκοράρει. Συγκεκριμένα, οι πράσινοι έχουν σκοράρει στα 20 από τα 22 παιχνίδια, ενώ σε 13 ματς δεν δέχτηκαν γκολ.

Ναι μεν αλλά

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να βρήκε στόχο στα 19 από τα 22 παιχνίδια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει τις νίκες που ήθελε τόσο πολύ. Στον αντίποδα, δέχτηκε γκολ σε 14 παιχνίδια.

Οι τοπ πέντε… ακούραστοι

Μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, ο Φαμπιάνο είναι αυτός που βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα, το κοντέρ «γράφει» 1.942 λεπτά για τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ! Από τους πράσινους ακολουθεί ο Εβάντρο με 1.661, ο Μασούρας με 1.627, ο Κουλιμπαλί με 1.519 και ο Σεμέδο με 1.495 λεπτά.

Από την πλευρά των γαλαζοκιτρίνων ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής είναι ο Λαΐφης με 1.879, ενώ ακολουθούν ο Νανού με 1.795, ο Μπρόνσον με 1,611, ο Σταφυλίδης με 1.609 και ο Τομάς με 1.440 λεπτά.

Οι «εκατομμυριούχοι»

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που στοιχίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Transfermarkt είναι οι ακόλουθοι:

ΑΠΟΕΛ

Πίτερ Ολαγίνκα 3,5

Ντάνιελ Μαντσίνι 2,0

Μαρκίνιος 1,3

Ντιέγκο Ρόσα 1,3

Μαξ Μάγιερ 1,2

Κωνσταντίνος Λαΐφης 1,0

Ντάλσιο 1,0

ΟΜΟΝΟΙΑ

Μουαμέρ Τάνκοβιτς 1,5

Κάρελ Άιτινγκ 1,4

Ματέο Μάριτς 1,3

Ράιαν Μαέ 1,2

Γουίλι Σεμέδο 1,0