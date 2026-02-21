ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η Πάφος που δεν μπορεί και η μάχη στο κάτω διάζωμα

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ο Απόλλωνας απέναντι στον Εθνικό Άχνας και με τη νέα του νίκη, έφτασε τις εννιά σερί. Μία επιτυχία που τον φέρνει στο δεύτερο σκαλοπάτι του πίνακα, στο +2 από την ΑΕΚ και στο -6 από την κορυφή.

Ισοπαλία με... χαμένη την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», η οποία βλέπει τη διαφορά ακόμη και από τις θέσεις της Ευρώπης, να μεγαλώνει επικίνδυνα. Δείχνει, μετά την έλευση του Θελάδες να μην μπορέι να ακολουθήσει τις υπόλοιπες ομάδες που είναι πάνω από αυτήν στη βαθμολογία. Η Ανόρθωση δεν χαλάστηκε με τον βαθμό της ισοπαλίας, παρόλο που έπαιζε για κάποιο διάστημα με αριθμητικό πλεονέκτημα. Είναι πλέον στους 25 και τη 10η θέση.

Κερδισμένος φυσικά στο κάτω διάζωμα ήταν ο Ακρίτας. Με το διπλό επί του Ολυμπιακού εκτοξεύθηκε στην 8η θέση.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - ΑΕΛ 0-2

(35΄ Μασέκο, 90+5΄ Παρούτης)

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 1-1

(89΄ αυτ. Γκόλντσον / 53΄ Κακουλλής)

Απόλλων - Εθνικός Άχνας 1-0

(35΄ Ζμέρχαλ)

Ολυμπιακός - Ακρίτας 1-3

(24΄ Ζοάο Μάριο / 59΄ Αντωνίου, 67΄ Καρλίτος, 76΄ Ρομό)

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου

17:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

18:00 Ανόρθωση – Ένωση

Κυριακή 1η Μαρτίου 2026

16:00 Ακρίτας – Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:00 Άρης – Πάφος FC

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

19:00 Ομόνοια - Απόλλων