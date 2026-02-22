ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

CR... 964, o Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

CR... 964, o Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ακόμη λίγο πριν από το απίστευτο κατόρθωμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πορεία του για να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, ξεπερνώντας τα 500 γκολ από τότε που έκλεισε τα 30 με δύο γκολ εναντίον της Αλ Χαζέν, στη νίκη (4-0) της Αλ Νασρ, στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας. Έφτασε συνολικά τα 964 γκολ και να απέχει μόλις 36 από το μυθικό νούμερο των 1.000.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος γιόρτασε τα 41α γενέθλιά του στις 5 Φεβρουαρίου, φαίνεται αποφασισμένος να αποδείξει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για αυτόν, και έχει ήδη σκοράρει περισσότερα γκολ από τότε που έκλεισε τα 30 του χρόνια από πριν, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundo deportivo. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους είχε 463 γκολ πριν κλείσει τα 30, ο Πορτογάλος διεθνής έχει πλέον 501 από τότε που ξεπέρασε αυτό το ηλικιακό ορόσημο.

Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην τέταρτη σεζόν του στο Σαουδαραβικό πρωτάθλημα, οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν μπόρεσε να αποσπάσει το προβάδισμα στον πίνακα των σκόρερ από τον Άγγλο επιθετικό της Αλ Αχλί, Ιβάν Τόνι, ο οποίος ηγείται του βαθμολογικού πίνακα με 23 γκολ.

Τρία περισσότερα από τον Ρονάλντο, ο οποίος έχασε δύο αγώνες λόγω της διαμάχης του με το Σαουδαραβικό Πρωτάθλημα. Υποστήριξε ότι η πολιτική μεταγραφών του Ταμείου Κυρίαρχων Παικτών της Σαουδικής Αραβίας (PIF) ήταν επιζήμια για την ομάδα του, γεγονός που τον οδήγησε να μην αγωνιστεί στους αγώνες εναντίον της Αλ Ριά και της Αλ Ιτιχάντ. Μια διαμαρτυρία στην οποία ο Κριστιάνο έβαλε τέλος την περασμένη εβδομάδα, όταν επέστρεψε στο γήπεδο με ένα γκολ εναντίον της Αλ Φατέχ. 

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκουαρντιόλα για Μίλνερ: «Είναι απίστευτο, του βγάζω το καπέλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ύπουλες» αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χωρίς επιλογή ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η «αποκωδικοποίηση» μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

CR... 964, o Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκκωφαντική νίκη για τη Λος Άντζελες FC απέναντι την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι στην πρεμιέρα του MLS

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το καθαρό μυαλό, οι αντοχές και το βάθος

Απόψεις

|

Category image

Για τη μεγαλύτερη ντόπα στον δρόμο για την κούπα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το μάθημα της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το μήνυμα του MVP Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με έφερε»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Nα δείξει ότι δεν ξόφλησε…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Mε τα βλέμματα στο «αιώνιο» αλλά το μενού της Κυριακής (22/02) είναι... χορταστικό

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε το καθήκον της κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη