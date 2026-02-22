Το μάθημα της Ομόνοιας

Η Ομόνοια όντως έχασε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες για να κερδίσει τη Ριέκα στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης στο ΓΣΠ.

Στο εν λόγω παιχνίδι τέθηκε σε εφαρμογή ο ενοχλητικός αυτός νόμος του ποδοσφαίρου που λέει πως η μπάλα τιμωρεί. Οι πράσινοι ήταν «σκασμένοι» διότι έχασαν με 1-0 ένα παιχνίδι στην έδρα τους, το οποίο θα μπορούσαν να κερδίσουν με μεγαλύτερο σκορ. Γ

ια πρώτη φορά το «τριφύλλι», που είναι εδώ και μήνες η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, ήταν τόσο άστοχο. Το μάθημα ωστόσο είναι πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο.

Η ομάδα είναι σε μία φάση, πλέον, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη που η παραμικρή φάση πρέπει να γίνεται γκολ. Πλέον όλα μπορούν να κριθούν στις λεπτομέρειες.

ΨΑΛ