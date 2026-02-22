ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε τα βλέμματα στο «αιώνιο» αλλά το μενού της Κυριακής (22/02) είναι... χορταστικό

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις περιλαμβάνουν αθλήματα για όλα τα γούστα.

ΡΙΚ2&RIK HD

21:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Cytavision 1

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ

Cytavision 3

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Λίβερπουλ

18:30 Τότεναμ - Άρσεναλ

22:30 Πόρτο - Ρίο Άβε

Cytavision 4

13:30 Τζένοα - Τορίνο

16:00 Αταλάντα - Νάπολι

19:00 Μίλαν - Πάρμα

21:45 Ρόμα - Κρεμονέζε

Cytavision 5

16:00 Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς

18:00 Λάρισα - ΠΑΟΚ

23:00 Tένις: ATP 250 – Delray

Cytavision 6

16:00 Σάντερλαντ - Φούλαμ

20:00 Μπάσκετ: Θάντερ - Καβαλίερς

Cytavision 7

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

22:30 Μπάσκετ: Ουόριορς - Νάγκετς

Cytavision 8

17:15 Μπαρσελόνα - Λεβάντε

19:30 Θέλτα - Μαγιόρκα

22:30 Tένις: ATP 500 – Rio

Cablenet Sports 1

17:00ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

Cablenet Sports 2

16:00 Οσέρ - Ρεν

18:15 Ναντ - Χάβρη

21:45 Στρασβούργο - Λιόν

Cablenet Sports 3

20:00 Μπάσκετ: Τελικός κυπέλλου Ισπανίας

Novasports Prime

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος

19:00 Άρης - Κηφισιά

Novasports 2

20:30 Χάιντενχαϊμ - Στουτγκάρδη

Novasports 3

14:30 Πάντεμπορντ - Χέρτα

18:30 Ζανκτ Παουλί - Βέρντερ

Novasports Start

16:30 Φράιμπουργκ - Γκλάντμπαχ

