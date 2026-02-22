Mε τα βλέμματα στο «αιώνιο» αλλά το μενού της Κυριακής (22/02) είναι... χορταστικό
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις περιλαμβάνουν αθλήματα για όλα τα γούστα.
ΡΙΚ2&RIK HD
21:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ
Cytavision 3
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Λίβερπουλ
18:30 Τότεναμ - Άρσεναλ
22:30 Πόρτο - Ρίο Άβε
Cytavision 4
13:30 Τζένοα - Τορίνο
16:00 Αταλάντα - Νάπολι
19:00 Μίλαν - Πάρμα
21:45 Ρόμα - Κρεμονέζε
Cytavision 5
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Γουλβς
18:00 Λάρισα - ΠΑΟΚ
23:00 Tένις: ATP 250 – Delray
Cytavision 6
16:00 Σάντερλαντ - Φούλαμ
20:00 Μπάσκετ: Θάντερ - Καβαλίερς
Cytavision 7
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
22:30 Μπάσκετ: Ουόριορς - Νάγκετς
Cytavision 8
17:15 Μπαρσελόνα - Λεβάντε
19:30 Θέλτα - Μαγιόρκα
22:30 Tένις: ATP 500 – Rio
Cablenet Sports 1
17:00ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια
Cablenet Sports 2
16:00 Οσέρ - Ρεν
18:15 Ναντ - Χάβρη
21:45 Στρασβούργο - Λιόν
Cablenet Sports 3
20:00 Μπάσκετ: Τελικός κυπέλλου Ισπανίας
Novasports Prime
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
19:00 Άρης - Κηφισιά
Novasports 2
20:30 Χάιντενχαϊμ - Στουτγκάρδη
Novasports 3
14:30 Πάντεμπορντ - Χέρτα
18:30 Ζανκτ Παουλί - Βέρντερ
Novasports Start
16:30 Φράιμπουργκ - Γκλάντμπαχ