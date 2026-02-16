Μάουρο Καμορανέζι: Αποσυμπίεση

Πόσο μάλλον όταν μία ομάδα το δέχεται ούσα έτσι κι αλλιώς σε κατάσταση πίεσης. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Ανόρθωση στο παιχνίδι με την ΕΝΥ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η «Κυρία» ήταν μπροστά στο σκορ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα και βρέθηκε μία ανάσα από δεύτερη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά φέτος. Μάλιστα, αν αυτό γινόταν, θα είχε μεγάλο όφελος για την ομάδα του Καμορανέζι βλέποντας και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων που παλεύουν για την παραμονή τους.

Σε κάθε περίπτωση, με το «αν» κανείς δεν πανηγύρισε τίποτα χειροπιαστό εκτός από σκέψεις στο μυαλό του. Έτσι και στην Ανόρθωση, κράτησαν έναν αντί τρεις βαθμούς και βλέπουν την επόμενη μέρα.

Αυτό ωστόσο που ξεχώρισε στον απόηχο του αγώνα της περασμένης Παρασκευής, ήταν η προσέγγιση του προπονητή. Επιστρέφοντας σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα περί… πληγής του γκολ στο 90+, η αντίδραση αμέσως μετά από αυτό είναι πιο έντονη.

Τα αρνητικά συναισθήματα δεν προλαβαίνουν να κοπάσουν και τα λόγια βγαίνουν απ΄το εκάστοτε στόμα πριν περάσουν απ΄τον μύλο του μυαλού.

Όχι όμως με Μάουρο Καμορανέζι. Ο Ιταλός και προς τιμήν του, κατάφερε να ελέγξει εν μέρη την απογοήτευση του αποτελέσματος όπως αυτό ήρθε και φρόντισε ευθύς αμέσως να αποσυμπιέσει τους παίκτες του. «Ναι, είναι δύσκολο έτσι όπως ήρθε αλλά πήραμε 4 βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια». Κάπως έτσι το είπε ο Ιταλός εστιάζοντας προφανώς στο δάσος και όχι στο δέντρο.

Ο Καμορανέζι γνωρίζει το δύσκολο έργο που ανέλαβε. Πρωτίστως όμως ξέρει πως κάθε τι και στη προκειμένη δηλώσεις, που μπορεί να αποφευχθεί για να μην μπει έξτρα πίεση στην ομάδα, πρέπει να γίνεται. Αυτό έκανε μετά το παιχνίδι με την ΕΝΥ. Και είναι πολύ σωστό…