ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάουρο Καμορανέζι: Αποσυμπίεση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μάουρο Καμορανέζι: Αποσυμπίεση

Όλα τα γκολ στο 90+ πληγώνουν, όλα…

Πόσο μάλλον όταν μία ομάδα το δέχεται ούσα έτσι κι αλλιώς σε κατάσταση πίεσης. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Ανόρθωση στο παιχνίδι με την ΕΝΥ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

Η «Κυρία» ήταν μπροστά στο σκορ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα και βρέθηκε μία ανάσα από δεύτερη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά φέτος. Μάλιστα, αν αυτό γινόταν, θα είχε μεγάλο όφελος για την ομάδα του Καμορανέζι βλέποντας και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων που παλεύουν για την παραμονή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, με το «αν» κανείς δεν πανηγύρισε τίποτα χειροπιαστό εκτός από σκέψεις στο μυαλό του. Έτσι και στην Ανόρθωση, κράτησαν έναν αντί τρεις βαθμούς και βλέπουν την επόμενη μέρα. 

Αυτό ωστόσο που ξεχώρισε στον απόηχο του αγώνα της περασμένης Παρασκευής, ήταν η προσέγγιση του προπονητή. Επιστρέφοντας σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα περί… πληγής του γκολ στο 90+, η αντίδραση αμέσως μετά από αυτό είναι πιο έντονη.

Τα αρνητικά συναισθήματα δεν προλαβαίνουν να κοπάσουν και τα λόγια βγαίνουν απ΄το εκάστοτε στόμα πριν περάσουν απ΄τον μύλο του μυαλού. 

Όχι όμως με Μάουρο Καμορανέζι. Ο Ιταλός και προς τιμήν του, κατάφερε να ελέγξει εν μέρη την απογοήτευση του αποτελέσματος όπως αυτό ήρθε και φρόντισε ευθύς αμέσως να αποσυμπιέσει τους παίκτες του. «Ναι, είναι δύσκολο έτσι όπως ήρθε αλλά πήραμε 4 βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια». Κάπως έτσι το είπε ο Ιταλός εστιάζοντας προφανώς στο δάσος και όχι στο δέντρο. 

Ο Καμορανέζι γνωρίζει το δύσκολο έργο που ανέλαβε. Πρωτίστως όμως ξέρει πως κάθε τι και στη προκειμένη δηλώσεις, που μπορεί να αποφευχθεί για να μην μπει έξτρα πίεση στην ομάδα, πρέπει να γίνεται. Αυτό έκανε μετά το παιχνίδι με την ΕΝΥ. Και είναι πολύ σωστό…

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑποψειςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανοίγει το πρόγραμμα στο κεντρικό court ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Σάκοτα: «Διαφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον Αντρέα Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Παυλίδης: «Θα με σκότωνε ο Μουρίνιο αν αποκάλυπτα την τακτική μας για Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο εδώλιο ο Γιώργος Κούμας μετά την επίδοση κατηγορητηρίου εναντίον του - Ποια αδικήματα περιλαμβάνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στρακόσια: Η… τέχνη των πέναλτι – Από τη Λάτσιο και τον Ντιμπαλά, μέχρι την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στο καλεντάρι η πίστα Βαρκελώνης-Καταλονίας

AUTO MOTO

|

Category image

Μάουρο Καμορανέζι: Αποσυμπίεση

Απόψεις

|

Category image

Όρθιος στο 92΄ έμεινε ο ψυχωμένος Πανσερραϊκός στο Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Απαιτώ το πρωτάθλημα - Κάντε 5/5 και σας περιμένει μεγάλο πριμ»

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκάθαροι στον Λεβαδειακό: «Δεν υπάρχει η παραμικρή συμφωνία για πώληση παίκτη μας!»

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Θεραπεία για Μορόν και Γαλανόπουλο

Ελλάδα

|

Category image

To όνειρο ξεθωριάζει

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη