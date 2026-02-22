ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σίτι έκανε το καθήκον της κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ

Η Σίτι έκανε το καθήκον της κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ

Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη νίκη στην κούρσα για τον τίτλο.

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τα δύο γκολ του Ο'Ράιλι στο πρώτο μέρος οι «πολίτες» κατάφεραν να επιβληθούν στο «Έτιχαντ» των «ανθρακωρύχων», που προέρχονταν από το επιβλητικό 6-1 επί της Καραμπάχ στα πλέι οφ του Champions League.

Το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε αυτό που έπρεπε, μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ, η οποία σήμερα Κυριακή (22/2, 18:30) θα έχει πολύ δύσκολο έργο στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ που «καίγεται» για τους βαθμούς προκειμένου να «αναπνεύσει» βαθμολογικά.

Διαβαστε ακομη