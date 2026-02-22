Για τη μεγαλύτερη ντόπα στον δρόμο για την κούπα!

Η Ομόνοια φιλοξενείται στις 17:00 από τον ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι που δεσπόζει της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι πράσινοι του Χένινγκ Μπεργκ ολοκλήρωσαν χωρίς επιπλέον προβλήματα την προετοιμασία τους με στόχο να κάνουν άλλο ένα βήμα προς τον μεγάλο τους στόχο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Νορβηγός προπονητής δεν συμπεριέλαβε τον Εβάντρο στην αποστολή ενώ όπως αναμενόταν παραμένουν εκτός οι Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για να δηλώσουν «παρών» στο μεγάλο ραντεβού.

Οι οπαδοί της Ομόνοιας βρέθηκαν χθες Σάββατο (21/2) στο «Ηλίας Πούλλος» στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους παίκτες. Τώρα, είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου να πάρουν αυτό το ντέρμπι, να διατηρήσουν την διαφορά από τους διώκτες και να δώσουν τεράστια χαρά στον κόσμο.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως ένα τέτοιο τρίποντο, θα αποτελέσει την μεγαλύτερη ντόπα μέχρι την επόμενη.