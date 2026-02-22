Nα δείξει ότι δεν ξόφλησε…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Πέραν από το γόητρο, η νίκη είναι επιβαλλόμενη για τον ΑΠΟΕΛ ώστε να μείνει δώσει δικαιώματα για την παρουσία στην εξάδα.

Με την απαραίτητη διευκρίνιση ότι ο τίτλος μας δεν αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται ώστε ο ΑΠΟΕΛ να ανταπεξέλθει στο οικονομικό κομμάτι, οι γαλαζοκίτρινοι δηλώνουν πανέτοιμοι για το ντέρμπι (17:00) απέναντι στην Ομόνοια. Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, μετρώντας τρεις συναπτές ήττες, θέλει να αποδείξει ότι ακόμη δεν έχει… ξοφλήσει.

Εξάλλου, τα περιθώρια έχουν στενέψει και αγωνιστικά για τον ΑΠΟΕΛ, αφού έχει μείνει αρκετά πίσω από τις προνομιούχες θέσεις. Μάλιστα, νιώθει πλέον και την ανάσα της ΑΕΛ που τον απειλεί για να τον εκτοπίσει από την 6η θέση. Ούτως ή αλλιώς, όποια κι αν είναι τα βαθμολογικά δεδομένα, κάθε ντέρμπι απέναντι στην «αιώνια» αντίπαλο έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, μιας και μπαίνει στη μέση και το γόητρο.

Στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις με την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να πάρει τρίποντο. Στα δυο περσινά παιχνίδια των πλέι οφ, είχαν φέρει ισοπαλία 1-1 στο ένα και στο άλλο έχασαν με 2-1 από τέρμα που επιτεύχθηκε στις καθυστερήσεις. Σε αυτό το χρονικό σημείο είχε σχηματιστεί και η ισοπαλία 2-2 στον πρώτο γύρο της τρέχουσας περιόδου. Τελευταία νίκη του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι της Λευκωσίας ήταν στις 8 Μαρτίου, όταν επικράτησε με 2-1.

Στα αγωνιστικά, ο Γκαρσία έχει επιπλέον επιλογές αφού επιστρέφουν από τιμωρία οι Μπρόρσον και Ρόσα ενώ επιστρέφει από τραυματισμό ο Μάγιερ. Στην αποστολή βρίσκεται επίσης και ο Σταφυλίδης που όμως ίσως δεν ξεκινήσει βασικός. Από την άλλη, εκτός θα είναι ξανά ο Μαϊόλι.

Διαβαστε ακομη