Εκκωφαντική νίκη για τη Λος Άντζελες FC απέναντι την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι στην πρεμιέρα του MLS

Δημοσιευτηκε:

Από νωρίς γεύτηκε την... πίκρα ο διάσημος Αργεντινός

Ο Νταβίντ Μαρτίνεθ σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο (38’), ο Ντενίς Μπουάνγκαν σκόραρε (73’) και έδωσε μια ασίστ στο δεύτερο ημίχρονο και η Λος Άντζελες FC ολοκλήρωσε την εκκωφαντική νίκη της με 3-0 επί της φιλοξενούμενης Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν για τις δύο ομάδες. 

Ο αναπληρωματικός Νέιθαν Όρντας πέτυχε το τελευταίο γκολ για τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις (90+4), οι οποίοι φιλοξένησαν τους πρωταθλητές στο Los Angeles Memorial Coliseum και προσέλκυσαν 75.673 θεατές, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του MLS για αγώνα κανονικής περιόδου που δεν ήταν μέρος διπλού αγώνα. 

Ο Ούγκο Γιορίς έκανε τρεις αποκρούσεις για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κράτησαν την ομάδα του Λιονέλ Μέσι χωρίς γκολ σε έναν αγώνα που έπαιξε για πρώτη φορά σε 15 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, μια περίοδος που χρονολογείται από την ήττα με 3-0 στη Σάρλοτ στην κανονική σεζόν στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο Μεξικανο-Αργεντινός επιθετικός Χερμάν Μπερτεράμε έκανε το ντεμπούτο του για το Μαϊάμι, το οποίο είχε το 63% της κατοχής της μπάλας. 

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στο MLS:

Λος Άντζελες FC - Ίντερ Μαϊάμι 3-0

Σαν Ντιέγκο FC - Μοντρεάλ 5-0 

Χιούστον Ντινάμο - Σικάγο Φάιερ 2-1

Νέισβιλ SC - Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον 4-1 

Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς - Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 3-0

Σινσινάτι - Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2-0 

Πόρτλαντ Τίμπερς - Κολούμπους Κρου 3-2

Ορλάντο Σίτι - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς 1-2

D.C. Γιουνάιτεντ - Φιλαδέλφεια Ούνιον 1-0 

Σεντ Λούις Σίτι - Σάρλοτ 1-1

Όστιν - Μινεσότα Γιουνάιτεντ 2-2 

Ντάλας - Τορόντο 3-2 

Βανκούβερ Γουάιτκαπς - Ρεάλ Σολτ Λέικ 1-0

Διαβαστε ακομη