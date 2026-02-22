ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ύπουλες» αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χωρίς επιλογή ο Παναθηναϊκός

Με πέντε παιχνίδια ολοκληρώνεται η δράση στο πρωτάθλημα της Super League.

Στην άδεια Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω τιμωρίας, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον επικίνδυνο Λεβαδειακό. Η Ένωση αήττητη από τις 26/10 και εδώ και 13 αγωνιστικές (10-3-0) παρέμεινε στην κορυφή μετά το 0-0 στην Τούμπα κι ευελπιστεί να τερματίσει πρώτη την κανονική περίοδο. Οι Βοιωτοί, ωστόσο, έδειξαν και κόντρα στον Ολυμπιακό (0-0) πόσο δυνατοί είναι φέτος, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να δείχνει πως ξεπέρασε τον άδοξο αποκλεισμό στα ημιτελικά του κυπέλλου και να θέλει να παραμείνει στην τετράδα.

Οι πολλές απουσίες κι η κόπωση έφεραν την ήττα με 2-1 από τη Θέλτα για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την πρόκριση στους «16» του Europa League να γίνεται πια δύσκολη υπόθεση στη ρεβάνς του «Μπαλαϊδος» (Πέμπτη 26/2, 22:00). Νωρίτερα, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου καλείται να περάσει νικηφόρα από το AEL FC Arena, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΛ που είναι σαφώς ανεβασμένη μέσα στο 2026. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε 11 βαθμούς (3-2-1) στο τρέχον έτος, με πιο πρόσφατη επιτυχία το 1-1 στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο οποίος, μετά το 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη (26/2, 19:45) στην Τσεχία για να… παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League. Πρώτα, όμως, πρέπει να αντιμετωπίσει στο, επίσης άδειο λόγω τιμωρίας, Παγκρήτιο τον –αναγεννημένο υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη– ΟΦΗ, ο οποίος και στην οκτάδα της Super League μπήκε και στον τελικό του Κυπέλλου προκρίθηκε. Η μοναδική ήττα των Κρητικών (σε 90λεπτο) μέσα στο 2026, ήταν το 3-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα – στα υπόλοιπα μέτρησε επτά νίκες και δύο ισοπαλίες.

Απόλυτα ντεφορμέ είναι Άρης και Κηφισιά που συγκρούονται στου Χαριλάου. Οι κίτρινοι του Μανόλο Χιμένεθ, μετά το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, έμειναν με μόνο μια νίκη στην τελευταία εξάδα αγώνων (1-4-1). Ο σύλλογος των Βορείων Προαστείων έχει να κερδίσει από τις 29/11 για τη Super League, μετρώντας έκτοτε πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Τουλάχιστον, στο 2-2 με τον ΟΦΗ έδειξε δείγματα ανάτασης, παίρνοντας βαθμό παρά το γρήγορο 0-2 των Κρητικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 0-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (κεκλεισμένων)

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – ΑΕ Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός (κεκλεισμένων)

Διαβαστε ακομη