Έσωσε την παρτίδα στην έδρα της Λειψίας με γκολ ισοφάρισης στο 95' η Ντόρτμουντ

Εφτάψυχη Ντόρτμουντ, έφυγε με τον βαθμό από την έδρα της Λειψίας!

Η Ντόρτμουντ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από το 39' της εκτός έδρας αναμέτρησής της με τη Λειψία, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τον βαθμό, ισοφαρίζοντας για το τελικό 2-2 με γκολ του Φάμπιο Σίλβα στο 95'.

Οι «ταύροι» παρουσίασαν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο κόντρα στους Βεστφαλούς, καταφέρνοντας να προηγηθούν με 2-0 από το 39ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν, ισοφαρίζοντας για το τελικό 2-2 με γκολ του Φάμπιο Σίλβα στο 90'+5'!

Έτσι, η Λειψία έμεινε εκτός πρώτης τετράδας στην Bundesliga, ενώ η Ντόρτμουντ είδε το νικηφόρο σερί 6 αγώνων που έτρεχε στο πρωτάθλημα να λαμβάνει τέλος, όμως παρέμεινε αήττητη και βρίσκεται στο -8 από την πρωτοπόρο Μπάγερν, πριν από το δεύτερο παιχνίδι της με την Αταλάντα (2-0 το πρώτο ματς) για τα playoffs του Championns League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στη θέση του οδηγού από το 20ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Μπαουμγκάρτνερ πήρε την ασίστ πάρε-βάλε του Ντιομαντέ, σκοράροντας από κοντά! Μάλιστα, στο 39' ο μέσος της Λειψίας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα με πανομοιότυπο τρόπο.

Η Ντόρτμουντ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναμπαίνοντας στο ματς στο 50' μετά από αυτογκόλ του Ρόμουλο, ενώ αφού πίεσε έντονα για την ισοφάριση, τελικά την βρήκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με... buzzer-beater του Φάμπιο Σίλβα.

ΔΙΕΘΝΗ

