ΑΠΟΕΛ: Ένα συγνώμη...

Στον ΑΠΟΕΛ χθες ανακοινώθηκε η παραίτηση Πρόδρομου Πετρίδη και η ανάληψη της προεδρίας από τον Χάρη Φωτίου. Οι ανακοινώσεις ήταν έτοιμες από το πρωί και κοινοποιήθηκαν η μία μετά την άλλη. Πρώτα η εταιρεία κι ακολούθησαν, το σωματείο, οι παλαίμαχοι και οι οργανωμένοι.

Όλες οι ανακοινώσεις είχαν περίπου το ίδιο περιεχόμενο, «ελάτε πίσω για να προχωρήσουμε ενωμένοι...μπλα...μπλα μπλα...».

Πιστεύω ότι κάποιοι ακόμα δεν κατάλαβαν πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο ΑΠΟΕΛ. Θα περίμενα από τις ανακοινώσεις ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: «Υπέροχε και αδικημένε κόσμε του ΑΠΟΕΛ, απολογούμαστε για την κατάσταση στην οποία φέραμε τον ΑΠΟΕΛ μας και ιδιαίτερα την ποδοσφαιρική ομάδα. Δυστυχώς η κακή διαχείριση των τελευταίων χρόνων μας έφερε στη σημερινή χαώδη κατάσταση. Όμως, όσο δύσκολες κι αν είναι οι στιγμές, καλούμαστε όλοι μαζί να οδηγήσουμε τον ΑΠΟΕΛ μας στη νέα εποχή με οδηγό τις τεράστιες επιτυχίες του παρελθόντος αλλά και τα απαράδεκτα λάθη των τελευταίων χρόνων.

Φίλοι του ΑΠΟΕΛ, ζητούμε ένα μεγάλο συγνώμη για τις απογοητεύσεις και τις πίκρες. Όμως, από σήμερα ξεκινά μια νέα πορεία... Πρώτα για να σώσουμε ότι σώζεται στη φετινή χρονιά και ύστερα για να ξεκινήσουμε ΜΑΖΙ, λαέ του ΑΠΟΕΛ, την πορεία για να γίνουμε ξανά η ομάδα που θα τρέμουν και θα σέβονται όλοι! Νεότερα για τα πλάνα της επόμενης δεκαετίας θα ανακοινωθούν εντός Μαΐου.

Φίλοι, περήφανοι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, η νέα πορεία προς τη δεύτερη εκατονταετηρίδα, ξεκινά! Σε αυτή την πορεία, η οποία προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη, κανείς δεν περισσεύει. Εμπρός για ένα μεγάλο ΑΠΟΕΛ! Στις 8 Νοεμβρίου του 2026, κανείς δεν πρέπει να λείψει από τη μεγαλειώδη παρέλαση της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ στους δρόμους της Λευκωσίας. Εκείνη τη μέρα θα καταλάβουν όλοι ότι ο ΑΠΟΕΛ μας πάντα αθάνατος θα ζει!».

Αυτή είναι ταπεινή μου θέση για τα όσα εξελίχθηκαν στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος το σημερινό μου άρθρο, αλλά, ευτυχώς ακόμα σκέφτομαι και γράφω ελεύθερα...