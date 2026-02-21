ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Η μίνι «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα (21/2) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με έξι απουσίες στη γειτονική Λάρισα, όπου αύριο (22/2 18:00) αντιμετωπίζει την ΑΕΛ για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μεϊτέ , Πέλκας , Ντεσπόντοφ και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Κροάτης έδειξε πως έχει μια διάταση πρώτου βαθμού στον έσω πλάγιο και το διάστημα αποθεραπείας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες.

sdna.gr