ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΛ με έξι απουσίες - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν.

Η μίνι «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα (21/2) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με έξι απουσίες στη γειτονική Λάρισα, όπου αύριο (22/2 18:00) αντιμετωπίζει την ΑΕΛ για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μεϊτέ , Πέλκας , Ντεσπόντοφ και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Κροάτης έδειξε πως έχει μια διάταση πρώτου βαθμού στον έσω πλάγιο και το διάστημα αποθεραπείας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες.

Διαβαστε ακομη