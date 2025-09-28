Μικρό το δείγμα αλλά «σφαγή» σε όλα τα μέτωπα

Τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έβγαλαν οι ομάδες στις πρώτες αγωνιστικές (η στήλη γράφτηκε πριν τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής). Δεν είναι τυχαίο που όλες οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό είχαν ήδη απώλειες. Βέβαια, το δείγμα είναι σχετικά μικρό, ωστόσο κάποια πρώτα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. Μετά τις πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις και προκρίσεις της Πάφος FC στην Ευρώπη, πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν «ψάξτε για τον δεύτερο». Η περσινοί πρωταθλητές παραμένουν ένα από τα μεγάλα φαβορί και για τον φετινό τίτλο.

Η Ομόνοια, πάντως, έδειξε ότι μπορεί να τους κοντράρει στα ίσα. Έχει γεμάτη ομάδα, με ποιότητα και καλό προπονητή. Από κοντά και ο Άρης, ο οποίος παραμένει υπολογίσιμη δύναμη, όπως και η ΑΕΚ. Το στοίχημα για την ΑΕΚ και τους υπόλοιπους «Ευρωπαίους», είναι η διαχείριση της μετάβασης από την Ευρώπη στο κυπριακό πρωτάθλημα. Το βάθος στο ρόστερ της κάθε ομάδας θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

«Σφαγή» προβλέπεται για μια θέση στην πρώτη εξάδα. Ποιος μπορεί να διαγράψει τον ΑΠΟΕΛ; Μένει να φανεί, όμως, ποιο θα είναι το τελικό ξεκαθάρισμα με τους Βραζιλιάνους επενδυτές. Θα μπει ή όχι ζεστό χρήμα στα ταμεία της ομάδας; Ο Απόλλωνας έχει καλό υλικό, ενώ με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας και τις πιθανές προσθήκες της τελευταίας στιγμής Ανόρθωση και ΑΕΛ αναμένεται ότι θα βελτιωθούν.

Όσον αφορά τις ευχάριστες εκπλήξεις, η Ε.Ν. Ύψωνα και ο Εθνικός Άχνας μέχρι στιγμής απέδειξαν ότι μπορούν να τρίξουν τα δόντια στους μεγάλους. Αξιοπρεπής κρίνεται και η παρουσία του ιστορικού Ολυμπιακού, ενώ οι υπόλοιπες θεωρητικά μικρές ομάδες δείχνουν διατεθειμένες να πωλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους.