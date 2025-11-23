ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ τους έδωσε ευκαιρία και αυτοί... απογειώθηκαν!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η ΑΕΚ τους έδωσε ευκαιρία και αυτοί... απογειώθηκαν!

Το βιογραφικό τους έχει... κιτρινοπράσινο φόντο.

Διαπρέπουν δύο πρώην προπονητές της ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο 52χρονος Τόμας Κρίστιανσεν ζει μεγάλες στιγμές στον πάγκο της Εθνικής Παναμά, αφού κατάφερε να την οδηγήσει για 2η φορά στην ιστορία της στο Μουντιάλ του 2026. Ο Παναμάς κέρδισε στο τελευταίο του παιχνίδι το Ελ Σαλβαδόρ με 3-0, τερματίζοντας πρώτος και αήττητος στον όμιλό του. Ο Κρίστιανσεν βρίσκεται στον πάγκο του Παναμά την τελευταία πενταετία, έχοντας να επιδείξει σημαντικό έργο. Ο Δανός τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ τη διετία 2014-16 (και τις δύο χρονιές η ΑΕΚ τερμάτισε 2η στη βαθμολογία), ακολούθως πήγε στον ΑΠΟΕΛ, στη Λιντς και στην Ουνιόν Βελγίου προτού αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Παναμά.

Όσον αφορά τον Άντονι Ιραόλα, αυτός κι αν βρίσκεται στο απόγειο της προπονητικής του καριέρας. Από το 2023 ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της Μπόρνμουθ στην Premier League, οδηγώντας την στην καλύτερη πορεία της ιστορίας της. Σήμερα η Μπόρνμουθ, το γήπεδο της οποίας μόλις που χωράει 11 χιλιάδες θεατές, ισοβαθμεί στην 5η θέση της βαθμολογίας μαζί με μεγαθήρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ και η Άστον Βίλα. Υπό την καθοδήγηση του Ιραόλα, η μικρή Μπόρνμουθ έχει την καλύτερη πορεία στα 126 χρόνια ιστορίας της διεκδικώντας με αξιώσεις ευρωπαικό εισιτήριο. Ο 43χρονος κόουτς κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ την περίοδο 2018-19.

Τότε ήταν ένας παντελώς άπειρος προπονητής, μόλις στα 36 του χρόνια. Κι όμως, υπό την καθοδήγησή του είχε εντυπωσιακό ξεκίνημα, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League, αλλά η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη, αφού απολύθηκε πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Στη συνέχεια ανέλαβε τις Μιράντες και Βαγιεκάνο, προτού βρει το «λιμάνι» του στην Μπόρνμουθ. 

