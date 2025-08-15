ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πάφος FC τα κάνει όλα σωστά και ξεφεύγει...

Ξεφεύγει από τα κυπριακά ποδοσφαιρικά δεδομένα η Πάφος FC. Είναι μεν η ομάδα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη κυπριακή ομάδα, αλλά οι ιθύνοντές της κάνουν και σωστές επιλογές. Δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά για να χτιστεί μια ισχυρή ομάδα ικανή να κάνει πρωταθλητισμό, χρειάζεται και σωστός προγραμματισμός. Και η Πάφος FC τον κάνει και αυτό μετουσιώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε η απουσία του περσινού πρώτου σκόρερ της ομάδας, του Ζάιρο; Όχι βέβαια. Αντίθετα, χωρίς τον Ζάιρο η ομάδα παίζει ακόμα καλύτερα και πιο γρήγορα. Και τούτο, διότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις ενίσχυσης, εξού και η ομάδα διαθέτει ένα πλήρες και απόλυτα ισορροπημένο ρόστερ, με τον Καρσέδο να κάνει μέχρι σήμερα εξαιρετική διαχείριση.

Εφόσον δεν επηρεαστεί από το γεγονός ότι θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τουλάχιστον μέχρι και τον ερχόμενο Ιανουάριο (πέρσι δεν επηρεάστηκε), δίνοντας αγώνες με πολύ υψηλή ένταση, τότε φαντάζει από τώρα το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση και του τίτλου. Και πώς να μην είναι το φαβορί, όταν ήδη έχει εξασφαλίσει πέραν των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ; Και ακόμα είμαστε στην αρχή… Οι πρωταθλητές Κύπρου απέκλεισαν με σχετική ευκολία, τόσο την Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και την Ντιναμό Κιέβου. Δύο ομάδες γνωστές στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.

Δικαιωματικά βρίσκονται ένα βήμα πριν… τα αστέρια, στον προθάλαμο του League Phase του Champions League. Θα αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Πάφου, η οποία πριν από μερικά χρόνια ήταν ασανσέρ μεταξύ Α΄ και Β΄ κατηγορίας, εφόσον βρεθεί σε όμιλο μαζί με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Επόμενο εμπόδιο ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Ακόμα μια γνωστή, ιστορική ομάδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Η Πάφος FC έδειξε ότι μπορεί να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο.

