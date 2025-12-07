ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποιο είναι το όριο του οριακού οφσάιντ;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Κάθε φορά που υπάρχει μια πολύ οριακή φάση, είτε στο κυπριακό ποδόσφαιρο είτε στα γήπεδα του εξωτερικού, δημιουργούνται συζητήσεις για το αν το γκολ ήταν ή όχι οφσάιντ.

Κάτι που, σε κάποιο βαθμό, είναι κατανοητό. Συνήθως, μετά από τέτοιες περιπτώσεις, εκφράζονται απόψεις ότι τα οριακά οφσάιντ ή αυτά που ακυρώνονται για ελάχιστα χιλιοστά θα έπρεπε να μετρούν. Ωστόσο, αμφιβάλλω κατά πόσον τέτοιες θέσεις μπορούν να υιοθετηθούν και ο λόγος είναι προφανής: ποια είναι η ακριβής μονάδα μέτρησης για τις οριακές φάσεις;

Για πόσα χιλιοστά πρέπει να μετράει ένα γκολ; Τι ακριβώς σημαίνει το οριακό; Πώς καθορίζεται το όριο; Αν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν αμφισβητήσεις. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι ένας παίκτης είναι μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό για ένα ή δύο χιλιοστά, τότε θα προκύψουν οι ίδιοι προβληματισμοί σχετικά με την ακρίβεια της μέτρησης. Και, τελικά, θα καταλήξουμε να επαναλαμβάνουμε την ίδια συζήτηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι από την ημέρα της εφαρμογής του VAR στην Κύπρο μειώθηκαν δύο τεράστια προβλήματα. Το ένα αφορά τα ανθρώπινα λάθη και το άλλο την προκατάληψη που μαστίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Χωρίς το VAR, πολλές φάσεις τα τελευταία χρόνια θα γίνονταν αντικείμενο αντιπαράθεσης, ενώ η προκατάληψη θα εκτοξευόταν ακόμη περισσότερο. Για να επιλυθούν πλήρως τα προβλήματα που αφορούν το οφσάιντ, η μόνη λύση είναι η εισαγωγή της ημιαυτόματης τεχνολογίας, που δίνει ακριβή ανίχνευση των θέσεων των παικτών. Το κατά πόσον το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι σε θέση να εγκαταστήσει το εν λόγω σύστημα είναι ένα θέμα που οι ιθύνοντες των ομάδων και η ΚΟΠ πρέπει να εξετάσουν σοβαρά. Όμως, είναι, πιστεύω, αποδεκτό, από την πλειονότητα των φιλάθλων, ότι το VAR, παρά τις ατέλειές του, έχει προσφέρει μια αίσθηση δικαιοσύνης και αξιοπιστίας στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Κατηγορίες

ΑποψειςΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη