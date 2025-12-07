Η μαύρη πορεία της ιστορικής Γουλβς

Μιλάμε για μία από τις ιστορικότερες ομάδες στο μεγάλο νησί, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα, δύο Λιγκ Καπ, ενώ ήταν φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ το 1972. Με τη συμπλήρωση 14 αγωνιστικών, η ομάδα αναζητά ακόμη την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και οδεύει σε μία από τις πιο «μαύρες» σελίδες της παρουσίας της στην Premier League. Η φετινή Γουλβς θυμίζει τις πολύ άσχημες εποχές της δεκαετίας του 80΄, όταν οι «λύκοι» από την Α΄ Κατηγορία βρέθηκαν στην 4η κατηγορία, φτάνοντας ένα βήμα πριν το λουκέτο λόγω χρεών.

Η συγκομιδή των μόλις δύο βαθμών μετά από 14 παιχνίδια αποτελεί μία από τις χειρότερες εκκινήσεις που έχει κάνει ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Μόνο η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2020-21 είχε παρουσιάσει χειρότερο ξεκίνημα, ενώ πλέον η Γουλβς έχει μπει για τα καλά στη «μαύρη» λίστα των ιστορικά αρνητικών εκκινήσεων, μετά και την εντός έδρας ήττα της από την Νότιγχαμ. Οι ομάδες που είχαν συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς στις πρώτες 13 αγωνιστικές, η Μπέρνλι τη σεζόν 2023-24, η Έβερτον την περίοδο 1994-95, η Σαουθάμπτον την περσινή σεζόν και η ΚΠΡ το 2012, καταδικάστηκαν στο τέλος σε υποβιβασμό, με εξαίρεση την Έβερτον του 1995, η οποία κατάφερε να σωθεί την τελευταία αγωνιστική.

Εφόσον λοιπόν οι κιτρινόμαυροι του Γουλβερχάμπτον δεν βρουν άμεσα τους τρόπους να μαζέψουν βαθμούς, τότε κινδυνεύουν όχι μόνο να πέσουν κατηγορία, αλλά ταυτόχρονα να διαγράψουν μία από τις χειρότερες πορείες στην ιστορία της πρώτης τη τάξει κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Με το «φτωχό» έμψυχο υλικό που διαθέτουν, χλομό φαντάζει να σωθούν…