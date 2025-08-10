Η κάρτα φιλάθλου και το δεδομένο

Στις 2 Ιουνίου παρουσιάστηκε από τον ΚΟΑ ο νέος τρόπος έκδοσης της κάρτας φιλάθλου. Έχω την εντύπωση πως ο Οργανισμός έδρασε γρήγορα, ήταν έτοιμος λίγο μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στο πρωτάθλημα και γνώριζε πως η καινοτομία αυτή θα είχε τα... θέματά της. Για αυτό και κάλεσε τον κόσμο, μέσω των σωματείων, όπως προχωρήσει στην έκδοση της κάρτας μέσω του ψηφιακού πολίτη, πριν πλησιάσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Δεκαπέντε μέρες περίπου πριν την έναρξη του μαραθωνίου, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία, άλλοι δυσκολεύονται πάρα πολύ και άλλοι τη βρήκαν απλή. Τα σωματεία διαμαρτύρονται, η ΚΟΠ ανησυχεί και ο ΚΟΑ τονίζει πως δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αν και έκανε τις καινοτομίες του.

Εμένα η άποψή μου είναι πως κάθε καινούργιο, θέλει τον χρόνο του. Έτσι και αυτή η αλλαγή. Και με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να πορευθούν οι φιλάθλοι. Ότι δηλαδή για να πάνε γήπεδο, πρέπει να κάνουν την ψηφιακή κάρτα φιλάθλου.