Τάσος Μπακασέτας: Ποτέ δεν ήταν το «αν» αλλά το «πότε»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος επέστρεψε στις κλήσεις και το κάνει μέσω... ΑΠΟΕΛ.

Ο Τάσος Μπακασέτας είχε ως στόχο την αγωνιστική του αναγέννηση όταν αποδέκτηκε την πρόταση - πρόκληση του ΑΠΟΕΛ.

Από εκεί και πέρα το θέμα δεν ήταν το αν θα γίνει αυτό αλλά το πότε θα γίνει.

Κι αυτό διότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή του οποίου η ποιότητα είναι τέτοια που το να... βγει η μεταγραφή ήταν δεδομένα.

Ο Μπακασέτας δεν έκανε προετοιμασία, δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό και μπήκε μεμιάς στα βαθιά.

Το ντεμπούτο του ήρθε άμεσα όπως και τα γκολ.

Πλέον, με πολύ καλύτερο ρυθμό και όντας σε καλύτερη φυσική κατάσταση, ο Ελλαδίτης έφτασε τα 5 γκολ σε 7 παιχνίδια.

Η συμβολή του στην επιθετική ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ είναι τεράστια ενώ βεβαίως έχει τις ηγετικές ικανότητες να βγαίνει μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Το ότι επέστρεψε στην Εθνική είναι κάτι που θα του δώσει πολύ μεγαλύτερη ώθηση. Άλλωστε είναι ένας παίκτης που πάρα πολλές φορές τόνισε πως αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν παίκτη.