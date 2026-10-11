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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ανόρθωση – Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ανόρθωση υποδέχεται σήμερα στις 18:00 την Πάφος FC στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Πάφος FC προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.47, ενώ η επικράτηση της Ανόρθωσης ανεβαίνει στα 6.90. Η ισοπαλία δίνεται στα 4.15.

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Επιλογές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχουν και στις ειδικές αγορές του αγώνα. Το ενδεχόμενο η Πάφος FC να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.20.

Ακόμη υψηλότερα κινείται η απόδοση για το σκοράρισμα της Ανόρθωσης. Το ενδεχόμενο η ομάδα της Αμμοχώστου να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 6.30.

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