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Αν το φτιάξει, θα διώξει περιττό... άγχος

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο τέλος χαμογέλασε, όμως συνεχίζει να προβληματίζει το εύκολο γκολ

Εννέα παιχνίδια είναι αρκετά για να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

Ο Απόλλωνας στα πρώτα τρία ευρωπαϊκά ματς με Ντίλα (2) και Μπραν, είχε άμυνα από... μπετόν καθώς διατήρησε το μηδέν και σκόραρε 8 (!) γκολ. Η εφιαλτική ρεβανς με τους Νορβηγούς (2-4) χάλασε τις ισορροπίες κι αυτό είναι κάτι που πληρώνει μέχρι... σήμερα η ομάδα της Λεμεσού. 

Το σύνολο του Λοσάδα μπορεί να βρίσκει τον δρόμο για τα δίχτυα, ωστόσο δέχεται γκολ που την βάζουν σε δύσκολη θέση. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, δέχθηκε δύο γκολ και κατάφερε να αντιδράσει και στα δύο, αποτέλεσμα που της έδωσε τον βαθμό. Στο δεύτερο, αν και κέρδισε την Ανόρθωση (3-1), την είδε να ισοφαρίζει, έστω προσωρινά. Την 3η αγωνιστική έμεινε στο 0-0 με την Ομόνοια, ωστόσο στα δύο επόμενα που ακολούθησαν με ΑΠΟΕΛ (2-2) και Ε.Ν Ύψωνα (3-1) η εστία παραβιάστηκε ξανά. Μάλιστα, με την ομάδα του Ύψωνα, χρειάστηκαν οι τελευταίες στιγμές για να φτάσει στη νίκη αφού οι γηπεδούχοι κρατούσαν τον βαθμό της ισοπαλίας. 

Η ομάδα της Λεμεσού χρειάζεται αμυντική σταθερότητα, ώστε να αποβάλει το όποιο άγχος. Είτε κερδίζει, είτε χάνει έδαφος, η αμυντική συμπεριφορά η οποία αφορά ολόκληρη την 11άδα, χρήζει σημαντικής βελτίωσης. Το βράδυ του Σαββάτου αγχώθηκε αλλά κέρδισε. Σαφώς η αντίδραση καταγράφεται στα θετικά, όμως το εύκολο γκολ είναι σημείο που θέλει να... διαγράψει από τα αρνητικά ο Λοσάδα.

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