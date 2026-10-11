ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απέναντι στην Ομόνοια 29Μ, κυνηγώντας επίτευγμα τεσσάρων χρόνων!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το σερί που θέλει να πετύχει η ομάδα της Λεμεσού και το οποίο πέτυχε τελευταία φορά προ τετραετίας

Υποδεχόμενη την Ομόνοια 29Μ,η ΑΕΛ θα διεκδικήσει την Κυριακή (11/10, 19:00) την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και τέταρτη γενικότερα στη χρονιά. Το επίτευγμα αυτό, των τριών σερί επιτυχιών, είναι κάτι που δεν μπόρεσε να πετύχει σε κανονική περίοδο στις πιο πρόσφατες αγωνιστικές σεζόν. Η τελευταία φορά που το έκαναν οι γαλαζοκίτρινοι ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν κέρδισαν κατά σειρά Ομόνοια (1-0), Καρμιώτισσα (1-2), Νέα Σαλαμίνα (1-0) και Ακρίτα (0-3). Όλα τα παιχνίδια ήταν εντός Οκτωβρίου και ήταν οι πρώτες νίκες για το συγκρότημα της Λεμεσού εκείνη την περίοδο, μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες).

Τρία σερί νικηφόρα παιχνίδια η ΑΕΛ είχε και στην περίοδο 2023-24, όμως το πρώτο παιχνίδι, απέναντι στον Οθέλλο για την 21η αγωνιστική είχε κερδηθεί εκτός γηπέδου, καθώς κατοχυρώθηκε υπέρ της με 3-0, επειδή δεν υπήρχε γιατρός την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Μετά από αυτό τον αγώνα είχε νικήσει εντός τη Νέα Σαλαμίνα (3-1) και εκτός την Καρμιώτισσα (1-3). Αυτά όσον αφορά την α’ φάση του πρωταθλήματος, καθώς η ΑΕΛ είχε διάστημα με τέσσερα σερί νικηφόρα παιχνίδια τη σεζόν 2024-25, αλλά αυτά αφορούσαν τη β' φάση.

Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες αναμετρήσεις με την Ομόνοια 29Μ, στην πρώτη θητεία των πρασίνων στην Α' κατηγορία, έχουν να επιδείξουν δυο νίκες και μία ισοπαλία. Συγκεκριμένα, στο πρώτο, τον Αύγουστο του 2024 είχε πάρει διπλό (4-2), ενώ στη συνέχεια στο εντός έδρας ματς, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, είχε φέρει ισοπαλία (1-1). Στα πλέι οφ της περιόδου 2024-25, έπαιξε ως φιλοξενούμενη και κέρδισε με 3-0. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σα Πίντιο: «Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το γύρισε η Πάφος FC κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το έφερε… τούμπα η Πάφος και άφησε την Ανόρθωση σε δύσκολη θέση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πράσινη παράνοια: Περισσότεροι από 1500 οπαδοί του Παναθηναϊκού στην αναχώρηση της αποστολής για τον Πειραιά

Super League

|

Category image

Κέρδισε εύκολα τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει το… βιολί της η Λάτσιο και με 3άρα παραμένει κορυφή - Επιτέλους χαμόγελα στην Μπολόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός - Άρης 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα εκλεκτοί του Ούγκο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Σιγά που θα έχαναν την ευκαιρία: Σημαίες και κασκόλ για... ενόχους, έξω από το «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Δεν σταματά να σκοράρει ο Έντουαρντς: Μετά τη Λετονία, κάρφωσε και τη Γουότφορντ με γκολάρα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Πάφου ενόψει Ανόρθωσης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι επιλογές του Ελ Μαέστρο για τη δεύτερη νίκη στο «σπίτι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Άφησε τα προβλήματα στο παρελθόν και έκανε νέα αρχή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη