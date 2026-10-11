Απέναντι στην Ομόνοια 29Μ, κυνηγώντας επίτευγμα τεσσάρων χρόνων!

Υποδεχόμενη την Ομόνοια 29Μ,η ΑΕΛ θα διεκδικήσει την Κυριακή (11/10, 19:00) την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και τέταρτη γενικότερα στη χρονιά. Το επίτευγμα αυτό, των τριών σερί επιτυχιών, είναι κάτι που δεν μπόρεσε να πετύχει σε κανονική περίοδο στις πιο πρόσφατες αγωνιστικές σεζόν. Η τελευταία φορά που το έκαναν οι γαλαζοκίτρινοι ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν κέρδισαν κατά σειρά Ομόνοια (1-0), Καρμιώτισσα (1-2), Νέα Σαλαμίνα (1-0) και Ακρίτα (0-3). Όλα τα παιχνίδια ήταν εντός Οκτωβρίου και ήταν οι πρώτες νίκες για το συγκρότημα της Λεμεσού εκείνη την περίοδο, μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες).

Τρία σερί νικηφόρα παιχνίδια η ΑΕΛ είχε και στην περίοδο 2023-24, όμως το πρώτο παιχνίδι, απέναντι στον Οθέλλο για την 21η αγωνιστική είχε κερδηθεί εκτός γηπέδου, καθώς κατοχυρώθηκε υπέρ της με 3-0, επειδή δεν υπήρχε γιατρός την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Μετά από αυτό τον αγώνα είχε νικήσει εντός τη Νέα Σαλαμίνα (3-1) και εκτός την Καρμιώτισσα (1-3). Αυτά όσον αφορά την α’ φάση του πρωταθλήματος, καθώς η ΑΕΛ είχε διάστημα με τέσσερα σερί νικηφόρα παιχνίδια τη σεζόν 2024-25, αλλά αυτά αφορούσαν τη β' φάση.

Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες αναμετρήσεις με την Ομόνοια 29Μ, στην πρώτη θητεία των πρασίνων στην Α' κατηγορία, έχουν να επιδείξουν δυο νίκες και μία ισοπαλία. Συγκεκριμένα, στο πρώτο, τον Αύγουστο του 2024 είχε πάρει διπλό (4-2), ενώ στη συνέχεια στο εντός έδρας ματς, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, είχε φέρει ισοπαλία (1-1). Στα πλέι οφ της περιόδου 2024-25, έπαιξε ως φιλοξενούμενη και κέρδισε με 3-0.