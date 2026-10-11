Σκόραρε στο απίθανο 4-4 της Νυρεμβέργης με τη Βόλφσμπουργκ o Mασούρας
ΓΗΠΕΔΟ
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Σε ένα παιχνίδι με τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Πρωταγωνιστής σε ένα παιχνίδι με συναρπαστική εξέλιξη ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Γιάννης Μασούρας, ο οποίος χρίστηκε σκόρερ για τη Νυρεμβέργη απέναντι στη Βόλφσμπουργκ.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, συμβάλλοντας επιθετικά στην προσπάθεια της ομάδας του, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 4-4.
Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα χορταστικό παιχνίδι με συνολικά οκτώ γκολ εκ των οποίων τα τρία μπήκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Πηγή: sport24.gr