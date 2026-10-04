Ξεχειλίζει από ποιότητα και έχει γίνει υπολογίσιμη δύναμη

Πλημμυρίζει από ποιότητα η νέα φουρνιά της Εθνικής Ελλάδας. Το γεγονός ότι μετά τα δύο εντυπωσιακά διπλά επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η ισοπαλία με την Ολλανδία άφησε απογοητευμένους ποδοσφαιριστές και φίλαθλο κόσμο, καταδεικνύει τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς, η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε ποτέ. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης. Και πού να έπαιζε ακόμα και ο Κωνσταντέλιας. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι έξι παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της Ελλάδας, οι Τσολάκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Τζόλης, Κωστούλας και Μουζακίτης, αγωνίζονται σε ομάδες της Αγγλίας. Οι πέντε από αυτούς στην Premier League. Άλλοι τρεις, οι Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας, σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μπενφίκα, Σπόρτινγκ και Ντόρτμουντ.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως εάν αυτή η εθνική δεν καταφέρει να προκριθεί στο EURO του 2028 που θα γίνει στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε δεν θα προκριθεί ποτέ. Προχωρούν, δε, κι ένα βήμα παρακάτω, εκτιμώντας ότι είναι η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας του Γιοβάνοβιτς για διάκριση στην επόμενη διοργάνωση μετά το 2004 στην Πορτογαλία. Βέβαια, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ από τότε. Για να διακριθεί μία ομάδα και να φτάσει μακριά σε τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, το οποίο, όντως, είναι άφθονο στη ομάδα. Χρειάζονται κι άλλα στοιχεία, όπως η ψυχή, το πάθος, αλλά και η σωστή τακτική προσέγγιση των αγώνων, καθότι το κάθε παιχνίδι και ο κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Εθνική Ελλάδας έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου. Μετατρέπεται σε μία ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, κερδίζοντας τον σεβασμό των μεγάλων αντιπάλων της.