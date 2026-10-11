Το ΓΣΠ δεν είναι... έδρα

Ήταν... γουρλίδικο το ΓΣΠ για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Δύο στα δύο μετρήσαμε στους πρόσφατους αγώνες για το Nations League επί Αρμενίας και Λετονίας. H προσέλευση του κόσμου ήταν κοντά στις 3.000, που ασφαλώς δεν ικανοποιεί, με τους διεθνείς να εκφράζουν το παράπονό τους. Και όχι άδικα.

Μέσα σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο, ήταν σαν να και έπαιζαν... εκτός έδρας οι διεθνείς μας.

Δεν προσφέρεται το γήπεδο της Λευκωσίας για έδρα της Εθνικής. Μέχρι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να αγκαλιάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, απαιτούνται πιο μικρά γήπεδα. Για να φαίνεται, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχει κόσμος και να είναι πιο έντονος ο παλμός.

Κρίστοφερ