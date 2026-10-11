Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα!

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ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Το προηγούμενο γκολ και η ενίσχυση των στατιστικών του Ντάλσιο, όταν σκοράρει

Ο Ντάλσιο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές στον οποίο στηρίζουν πολλά στον ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε πέρσι το καλοκαίρι να επιστρέψει στον Αρχάγγελο, καθώς πιστεύουν πολλοί στις δυνατότητές του.

Στο χθεσινό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα έμελλε να είναι πρωταγωνιστής, καθώς από τα δικά του πόδια έφυγε το σουτ που έδωσε τη νίκη στους γαλαζοκιτρίνους στις καθυστερήσεις, κάνοντας το 2-1.

Ήταν το πρώτο τέρμα του στην  τρέχουσα σεζόν και ήρθε... έναν χρόνο μετά το προηγούμενο. Τυχαία η προηγούμενη φορά που είχε σκοράρει ο Ντάλσιο ήταν και πάλι στην 5η αγωνιστική, όταν στις 28 Σεπτεμβρίου, έβαζε το δεύτερο τέρμα στη νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα για την πέμπτη στροφή του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26.

Γενικότερα είναι το ένατο του με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και το ισάριθμο σε αγώνα που το συγκρότημα της Λευκωσίας σκόραρε.

Τα πρώτα τέσσερα τα είχε πετύχει την περίοδο 2022-23. Στο πρωτάθλημα σκόραρε τα μοναδικά γκολ στις νίκες 1-0 επί του Ολυμπιακού στην 17η αγωνιστική και της Ομόνοιας στην 25η.

Απέναντι στους πράσινους έβαλε γκολ και στο νικηφόρο παιχνίδι στο κύπελλο (1-2), διοργάνωση στην οποία σκόραρε και κόντρα στον Άρη (4-2).

Την περίοδο 2023-24 είχε τρία γκολ, ένα επί της ΑΕΖ (3-1) και δύο επί της Καρμιώτισσας (3-1).

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα τα τέρματα του Ντάλσιο επιτεύχθηκαν στο ΓΣΠ, καθώς στις μοναδικές φορές που σκόραρε σε εκτός έδρας παιχνίδια, ήταν απέναντι στην Ομόνοια, η οποία φυσικά χρησιμοποιεί ως έδρα το στάδιο της πρωτεύουσας.

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