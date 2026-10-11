Σωστό πλάνο για να κερδίσουν οι πόλεις

Εδώ και λίγες μέρες, το Τσίρειο Στάδιο είναι στο επίκεντρο για το γεγονός ότι και μετά τις διορθώσεις που έγιναν, θεωρήθηκε από τον ΕΟΑ Λεμεσού ως «επικίνδυνη οικοδομή». Και πολύ δύσκολα φέτος θα πάρει άδεια για ποδοσφαιρικούς αγώνες Α΄ Κατηγορίας.

Το Μακάρειο στη Λευκωσία είναι «εγκαταλελειμμένο», μιας και δεν παίζει καμία ομάδα εδώ και έναν χρόνο. Ούτε και το ΓΣΖ στη Λάρνακα είναι σε… λειτουργία, ενώ για το «Στέλιος Κυριακίδης» προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανακατασκευή του και πολύ σύντομα θα μπουν μπουλντόζες.

Δεν είναι τωρινα γήπεδα. Και ας καθίσουν όλοι στο τραπέζι για να βρουν βιώσιμες λύσεις ώστε να αξιοποιηθούν σωστά οι χώροι. Μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις γης και κερδισμένες θα βγουν οι πόλεις, εφόσον γίνει ένα σωστό πλάνο. Είτε με επενδύσεις της πολιτείας είτε των ιδιωτών, θα γίνει... αναζωογόνηση.

X.X.