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Ευκαιρία να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

ΓΗΠΕΔΟ

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Η... προσφορά της καθόδου του διαιτητή Τζιανλούκα Αουρελιάνο στην Κύπρο στους Κύπριους διαιτητές και παράγοντες

Έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά, αλλά ας το ξαναπούμε με αφορμή την κάθοδο του Τζιανλούκα Αουρελιάνο στα κυπριακά γήπεδα. Ο Ιταλός ρέφερι κλήθηκε να εκτελέσει χρέη VARίστα σε δύο παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ξένος διαιτητής ενισχύει την κυπριακή διαιτησία και προφανώς θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Από τη μία, με την έλευση του Αουρελιάνο, δίνεται η δυνατότητα στους Κύπριους διαιτητές να πάρουν μαθήματα νοοτροπίας και διαχείρισης από έναν ρέφερι που σφυρίζει σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, δίνεται η ευκαιρία στους Κύπριους παράγοντες να διαπιστώσουν αν είναι υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους.

Για κάθε απόφαση που παίρνει ο Ιταλός και διαφωνούν, καλό θα ήταν να… ρωτούν τον εαυτό τους ποιος θα ήταν ο βαθμός αντίδρασής τους αν στη θέση του βρισκόταν Κύπριος στο VAR. Με λίγα λόγια, όλοι έχουν να μάθουν!

Α.Σ.

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